«Монако» готов заплатить за Алексиса Санчеса 45 миллионов

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес во время летнего трансферного окна может стать игроком «Монако». Как сообщает источник, французский клуб готов приобрести 28-летнего чилийца за 45 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее главный тренер «канониров» Арсен Венгер заявил, что форвард не покинет команду этим летом. Действующий контракт игрока истекает в середине 2018 года.

В прошлом сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 38 матчей, забив в них 24 гола и отдав восемь результативных передач.