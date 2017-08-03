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    Клопп не собирается отпускать Коутиньо в «Барселону»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отверг вариант продажи полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону». Каталонцы готовы предложить за переход бразильца 120 миллионов евро.

    «Любому тренеру было бы приятно, что Коутиньо ценят так высоко. Но «Барселона» может не тратить энергию.

    Я не буду комментировать эти слухи только потому, что люди из «Барселоны» начинают говорить об этом. Они что, говорят, что приезжали в Ливерпуль на переговоры? Собираются приехать? Удивительно. Но нам это не нужно», – заявил Клопп.

    Коутиньо перешел в «Ливерпуль» в 2012 году. В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах, забив в них 14 голов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    03.08.2017 09:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 4 августа 2017, 01:08

      Лучше атмосферы,чем в Ливерпуле нет ни в одной команде, многие уходящие об этом говорят,к примеру Торрес,Суарес,Оуэн,так что Коут никуда и не собирался даже!!!А те кто думает,что он уже договорился с Барсой почитайте его твиттер

      1
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      Рейтинг: +429

      sold93 3 августа 2017, 12:53

      наконец-то клубы стали слать испанию в пешее эротическое, вместо того, чтобы продавать им на убой хороших игроков

      1
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 3 августа 2017, 11:01

      Вот это правильный настрой!

      2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 3 августа 2017, 10:57

      Руководство полностью за Клоппа, как скажет так и будет! И самого Коута он убедит, если это потребуется

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > mig28 3 августа 2017, 11:08

      Если отступные дать и коутиньо захочет не клопп не его бабушка нечего сделать не сможет... коутиньо нафиг нужен ливерпуль который ща 4 5 места сражается и из группы выйти не могут

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > mig28 3 августа 2017, 11:27

      сам Коутиньо вроде как договорился с Барселоной

      -1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 > de bruyne 3 августа 2017, 12:02

      Ты не знаешь, как Клопп может уговаривать) Да и он сказал, что мы не нуждаемся в деньгах... в этом сезоне точно не перейдет.

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > de bruyne 3 августа 2017, 12:36

      У Коутиньо в контракте не указана определенная сумма отступных! Поэтому дело затягивается! Сам игрок хочет перейти в Барсу!

      -1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 августа 2017, 10:25

      а хочет ли коутиньо?)

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > овертайм 3 августа 2017, 15:00

      Думаю, был бы не против).

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 3 августа 2017, 10:09

      Барса тоже так думала, но Неймар сбежал

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