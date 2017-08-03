Клопп не собирается отпускать Коутиньо в «Барселону»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отверг вариант продажи полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону». Каталонцы готовы предложить за переход бразильца 120 миллионов евро.

«Любому тренеру было бы приятно, что Коутиньо ценят так высоко. Но «Барселона» может не тратить энергию.

Я не буду комментировать эти слухи только потому, что люди из «Барселоны» начинают говорить об этом. Они что, говорят, что приезжали в Ливерпуль на переговоры? Собираются приехать? Удивительно. Но нам это не нужно», – заявил Клопп.

Коутиньо перешел в «Ливерпуль» в 2012 году. В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах, забив в них 14 голов.