Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар прошел медосмотр в «ПСЖ»

    Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время станет игроком «ПСЖ». Капитан сборной Бразилии сегодня прошел медицинское обследование перед трансфером во французский клуб.

    Осмотр производился в Португалии в присутствии клубного доктора парижан.

    Ожидается, что официально о переходе 25-летнего форварда будет объявлено в пятницу.

    Напомним, что трансфер Неймара обойдется «ПСЖ» в 222 миллиона евро. Игрок подпишет с новой командой пятилетний контракт с заработной платой 575 тысяч в неделю.

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2017 00:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 3 августа 2017, 10:02

      Мир сошёл с ума . Кроме Неймара ПСЖ планирует ещё купить Мбаппе , а он стоит тоже хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 3 августа 2017, 06:57

      не стоит он того.Барса хорошо наварилась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 3 августа 2017, 05:09

      Все в соответствии с договором

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 3 августа 2017, 01:13

      Просто безумие какое-то...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 августа 2017, 01:12

      Период градусников и клизм завершился!... Доктора своё сказали, подождём вердикта юристов и финансистов!....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11