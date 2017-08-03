Неймар прошел медосмотр в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время станет игроком «ПСЖ». Капитан сборной Бразилии сегодня прошел медицинское обследование перед трансфером во французский клуб.
Осмотр производился в Португалии в присутствии клубного доктора парижан.
Ожидается, что официально о переходе 25-летнего форварда будет объявлено в пятницу.
Напомним, что трансфер Неймара обойдется «ПСЖ» в 222 миллиона евро. Игрок подпишет с новой командой пятилетний контракт с заработной платой 575 тысяч в неделю.
Источник: L' Equipe