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  • Дзагоев, Головин и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с АЕКом

Дзагоев, Головин и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с АЕКом

2 августа 2017, 18:32
6

Стал известен стартовый состав ЦСКА на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЕКа.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

Напомним, встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче московский клуб одержал победу со счетом 2:0.

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Источник: ПФК ЦСКА
Лига Европы ЦСКА АЕК
Комментарии (6)
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GSKA1974
1501688197
Алана лишь бы не травмировали.............А так состав боевой!
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зенит ничто
1501688211
ждем победы и 3очка в копилку россии!!!
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Старший оператор
1501689019
Удачи ЦСКА ! Ждём второй сухарь Игоря ! :)
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Dgad
1501689769
Почти одни Россияне в составе, и это очень радует.
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insider_retro
1501689948
Состав оптимальный, боевой, обнадёживающий!!... Надо выйти и победить, сделать зрелище и наполнить сердца болельщиков радостью и надеждой!!!... Скажи об этом игрокам, Виктор Михайлович!!... ЛЮДИ смотрят!!...
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Бугимен
1501693146
Хороший состав!Самое главное, без травм. - Какая сейчас психологическая обстановка в команде у ЦСКА?Боевая и непобедимая!Вперед ЦСКА!!!
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