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    Дзагоев, Головин и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с АЕКом

    Стал известен стартовый состав ЦСКА на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЕКа.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    В первом матче московский клуб одержал победу со счетом 2:0.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.08.2017 18:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 2 августа 2017, 19:59

      Хороший состав!Самое главное, без травм. - Какая сейчас психологическая обстановка в команде у ЦСКА?Боевая и непобедимая!Вперед ЦСКА!!!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 19:05

      Состав оптимальный, боевой, обнадёживающий!!...
      Надо выйти и победить, сделать зрелище и наполнить сердца болельщиков радостью и надеждой!!!... Скажи об этом игрокам, Виктор Михайлович!!... ЛЮДИ смотрят!!...

      5
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 августа 2017, 19:02

      Почти одни Россияне в составе, и это очень радует.

      4
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      Рейтинг: +33

      Старший оператор 2 августа 2017, 18:50

      Удачи ЦСКА ! Ждём второй сухарь Игоря ! :)

      5
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 2 августа 2017, 18:36

      ждем победы и 3очка в копилку россии!!!

      7
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 2 августа 2017, 18:36

      Алана лишь бы не травмировали.............А так состав боевой!

      7
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