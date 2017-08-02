Дзагоев, Головин и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с АЕКом

Стал известен стартовый состав ЦСКА на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЕКа.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

Напомним, встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче московский клуб одержал победу со счетом 2:0.

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