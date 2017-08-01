Смолов через несколько дней приступит к беговым упражнениям

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал свои замены, сделанные в матче третьего тура российской Премьер-лиги со «Спартаком», который закончился со счетом 0:2. Специалист считает, что они усилили игру, особенно на левом фланге с выходом Рамиреса.

После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

– Как оцените отрезок Мамаева?

– Он набирает. Много пропустил, может играть лучше, но прибавлять нужно как раз через игры.

– Показалось, что замены, которые вы провели, игру не усилили...

– Почему? Левый фланг как раз усилили, стали через него больше нагнетать. С выходом Рамиреса стало лучше: пошли прострелы, навесы... А в середине играть было сложно. «Спартак» садился на свою половину. При счете 0:2 всегда тяжело. Само собой, мы ждали результативных действий от ребят, вышедших на замену, но им было непросто. Думаю, нормально они сыграли.

– Когда Смолов сможет вернуться в строй?

– Через несколько дней он уже начнет бегать на поле.

– И может появиться к следующему матчу?

– К следующему – нет.