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    Смолов через несколько дней приступит к беговым упражнениям

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал свои замены, сделанные в матче третьего тура российской Премьер-лиги со «Спартаком», который закончился со счетом 0:2. Специалист считает, что они усилили игру, особенно на левом фланге с выходом Рамиреса.

    После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

    – Как оцените отрезок Мамаева?

    – Он набирает. Много пропустил, может играть лучше, но прибавлять нужно как раз через игры.

    – Показалось, что замены, которые вы провели, игру не усилили...

    – Почему? Левый фланг как раз усилили, стали через него больше нагнетать. С выходом Рамиреса стало лучше: пошли прострелы, навесы... А в середине играть было сложно. «Спартак» садился на свою половину. При счете 0:2 всегда тяжело. Само собой, мы ждали результативных действий от ребят, вышедших на замену, но им было непросто. Думаю, нормально они сыграли.

    – Когда Смолов сможет вернуться в строй?

    – Через несколько дней он уже начнет бегать на поле.

    – И может появиться к следующему матчу?

    – К следующему – нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 09:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 16:39

      И рраз, сбрил усы - упражнение первое)))

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      Рейтинг: +840

      vovan55 1 августа 2017, 15:11

      перебегал в прошлом сезоне...пусть отдыхает...

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