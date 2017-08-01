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    Аллегри назвал «Рому» основным конкурентом «Ювентуса» в новом сезоне

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал главного соперника своей команды в предстоящем сезоне.

    «В предстоящем сезоне выиграть чемпионское звание будет намного сложнее, потому что все наши соперники укрепились. Будет сложно победить седьмой раз подряд, но это наша основная цель в этом сезоне.

    В прошлом году «Рома» смогла записать на свой счет 87 очков, это их исторический рекорд, поэтому они наши главные соперники. Но нужно понимать, что «Наполи», «Милан» и «Интер» также будут сражаться за первую строчку. К тому же, не стоить забывать о «Лацио», – приводит слова Аллегри Premium Sport.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Ювентус» выиграл чемпионское звание. «Рома» финишировала на второй строчке. Бронза в активе «Наполи».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2017 07:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 1 августа 2017, 10:49

      Это было в прошлом сезоне...в этом будет всё по-другому...пока что сложно сказать кто главный соперник...зато хорошо быть главным претендентом!!!

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      Рейтинг: +10

      Wanchope59 1 августа 2017, 09:54

      Рома на второй строчке, а серебро у Наполи???)))))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 августа 2017, 09:53

      Милан делает разнообразные движения!... Насколько они выдающиеся и оправданные - покажет время и игры сезона!!... Претензии на чемпионство - это одно, а куда и как полетит мяч - это другое!...)))

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 1 августа 2017, 08:41

      Интер возьмет скудетто, приятного просмотра.

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 1 августа 2017, 08:37

      Верно

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