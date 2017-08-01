Аллегри назвал «Рому» основным конкурентом «Ювентуса» в новом сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал главного соперника своей команды в предстоящем сезоне.

«В предстоящем сезоне выиграть чемпионское звание будет намного сложнее, потому что все наши соперники укрепились. Будет сложно победить седьмой раз подряд, но это наша основная цель в этом сезоне.

В прошлом году «Рома» смогла записать на свой счет 87 очков, это их исторический рекорд, поэтому они наши главные соперники. Но нужно понимать, что «Наполи», «Милан» и «Интер» также будут сражаться за первую строчку. К тому же, не стоить забывать о «Лацио», – приводит слова Аллегри Premium Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ювентус» выиграл чемпионское звание. «Рома» финишировала на второй строчке. Бронза в активе «Наполи».