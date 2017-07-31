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  • Мутко: «По приглашению Ари в сборную России будет решать Черчесов»

Мутко: «По приглашению Ари в сборную России будет решать Черчесов»

31 июля 2017, 18:56
53

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что только главный тренер сборной России Станислав Черчесов будет решать, приглашать ли нападающего «Локомотива» Ари в национальную команду в случае получения им гражданства РФ.

Ранее сообщалось, что процедура оформления российского паспорта 31-летним бразильцем может быть завершена в сентябре.

«Не могу в принципе отвечать, это вопрос к тренеру. Вопрос не в гражданстве, а в уровне игрока и в том, насколько он отвечает требованиям концепции игры. Это прерогатива тренера. Вопрос не в паспорте, а в том, насколько он может усилить сборную, гармонично в нее влиться», – отметил Мутко.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Ари Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (53)
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acer2003
1501517566
Нефиг ему делать в сборной...
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Adekvat07
1501519938
Нах этот мудак не нужен
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семёнычев
1501520920
скоро в сборной лимит введёт мутный))))
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Xiko
1501526144
Ну и зашквар скажу я вам...
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Salamander
1501539360
Вы что рехнулись совсем??? Сборная России скоро станет сборная Мира.!!!
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