Мутко: «По приглашению Ари в сборную России будет решать Черчесов»

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что только главный тренер сборной России Станислав Черчесов будет решать, приглашать ли нападающего «Локомотива» Ари в национальную команду в случае получения им гражданства РФ.

Ранее сообщалось, что процедура оформления российского паспорта 31-летним бразильцем может быть завершена в сентябре.

«Не могу в принципе отвечать, это вопрос к тренеру. Вопрос не в гражданстве, а в уровне игрока и в том, насколько он отвечает требованиям концепции игры. Это прерогатива тренера. Вопрос не в паспорте, а в том, насколько он может усилить сборную, гармонично в нее влиться», – отметил Мутко.