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  • Кокорин: «Должны постараться выполнить указание Манчини и забить с Дзюбой 35 голов»

Кокорин: «Должны постараться выполнить указание Манчини и забить с Дзюбой 35 голов»

30 июля 2017, 23:27
18

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин остался доволен победой над «Тосно» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата России. Также форвард выразил надежду, что ему вместе с Артемом Дзюбой удастся забить 35 голов на двоих в нынешнем сезоне.

– Очень рад, что удалось одержать победу. Мало времени было на восстановление, только недавно прилетели из Израиля. «Тосно» до этого только проигрывал, дома хотел реабилитироваться. Хорошо, что не пришлось снова куда-то лететь. Было бы еще труднее.

– Сказалось ли то, что у вас была домашняя раздевалка?

– Да – чувствовал себя как дома.

– Насколько тяжело проводить два матча в неделю?

– Это прекрасно, но тяжело постоянно летать. Добирались из Израиля пять часов, и нас долго не выпускали – задержали вылет, поэтому в Питере оказались в 7-8 часов утра, только день был на восстановление.

– На этой неделе были не такие тяжелые соперники, а в следующем туре вас ожидает матч со «Спартаком»...

– Наш чемпионат показывает, что со всеми тяжело. «Тосно», например, показал, что у него отличная защита. Соперник хорошо играл в обороне и пытался организовывать контратаки.

– Роберто Манчини отметил, что вы с Артемом Дзюбой на двоих должны забить 35 мячей за этот сезон. Вы забиваете, но Артем вам не помогает. Сами справитесь?

– Забьем. Мы не разговаривали на эту тему, но если тренер сказал, мы должны стараться выполнить его указания.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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APchelov
1501447571
Придётся Саше две нормы выполнять. За себя и за того длинного парня, если того отправят в Зенит-2 или другой город
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+50/-50
1501448080
По 17 на рыло. А когда у нас столько забивали. Имеется ввиду, "местные ребята". Всё пацаны, ищите другую команду по окончании сезона. Это задание для вас не выполнимо.
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Diman Red
1501448581
такими темпами вы и 20 на двоих не забьете,,кривоногие
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xLINDAx
1501449353
Голов 15 бы на двоих забить).
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Вадим 1972
1501449457
Боюсь, что Кокорину одному придётся эту норму выполнять, без Дзюбы.
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BRO_football
1501451302
Вряд ли у них получится. Даже в чемпионском сезоне Зенита 2014/2015 на двоих лучших нападающих Халка и Рондона пришлось 28 голов. А в сезоне 2015/2016 у Халка и Дзюбы было 32 гола, и это максимум для них. Так что, если и будет 35 голов на двоих, то точно не у Кокорина и Дзюбы.
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Правдоруб100
1501480954
У тренера неправильный подход! Такие задачи разваливают командную игру со всеми вытекающими! Тренер вообще понимает о чём говорит???!!!
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paracetamol
1501483085
Сашка прибавил, да и Тёмка тоже. Разыграются, иначе - скамейка.
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Александр ЗА
1501483523
Молодец
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zlobny_zenitos
1501486439
В добрый путь!))) Колбасьте парни!)))
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