Кокорин: «Должны постараться выполнить указание Манчини и забить с Дзюбой 35 голов»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин остался доволен победой над «Тосно» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата России. Также форвард выразил надежду, что ему вместе с Артемом Дзюбой удастся забить 35 голов на двоих в нынешнем сезоне.

– Очень рад, что удалось одержать победу. Мало времени было на восстановление, только недавно прилетели из Израиля. «Тосно» до этого только проигрывал, дома хотел реабилитироваться. Хорошо, что не пришлось снова куда-то лететь. Было бы еще труднее.

– Сказалось ли то, что у вас была домашняя раздевалка?

– Да – чувствовал себя как дома.

– Насколько тяжело проводить два матча в неделю?

– Это прекрасно, но тяжело постоянно летать. Добирались из Израиля пять часов, и нас долго не выпускали – задержали вылет, поэтому в Питере оказались в 7-8 часов утра, только день был на восстановление.

– На этой неделе были не такие тяжелые соперники, а в следующем туре вас ожидает матч со «Спартаком»...

– Наш чемпионат показывает, что со всеми тяжело. «Тосно», например, показал, что у него отличная защита. Соперник хорошо играл в обороне и пытался организовывать контратаки.

– Роберто Манчини отметил, что вы с Артемом Дзюбой на двоих должны забить 35 мячей за этот сезон. Вы забиваете, но Артем вам не помогает. Сами справитесь?

– Забьем. Мы не разговаривали на эту тему, но если тренер сказал, мы должны стараться выполнить его указания.