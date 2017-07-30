Игрок «Сандерленда» Гибсон назвал команду дерьмом и поименно раскритиковал партнеров

Футболист английского «Сандерленда» Даррон Гибсон, будучи в состоянии алкогольного опьянения после товарищеского матча с «Селтиком» (0:5), в беседе с фанатами обозвал свой клуб и раскритиковал некоторых партнеров, которым, по мнению игрока, плевать на команду.
– Я отвечу вам: «Мы чертово дерьмо».
– Ты беспокоишься по поводу того, что вы «дерьмо»?
– Конечно.
– Ты не выглядишь беспокойным.
– Я не хочу беспокоиться по поводу того, что мы дерьмо. В клубе очень много людей, которым плевать на клуб.
– Например?
– Ты хочешь, чтобы я их назвал? Назовите сами.
– Во-первых, Ламин Коне...
– Да, он.
– Джермейн Ленс?
– Следующий.
– Ваби Хазири?
– Следующий.
– Даррен, а ты? Ты же в хлам пьяный.
– Да, возможно, я в хлам пьяный. Но я хочу играть за «Сандерленд». Остальным плевать.
– Сегодня вас просто размазал «Селтик», а ты в хлам пьяный. Это не очень хорошо для имиджа клуба?
– Говори, что хочешь, дружище, мне наплевать.