Игрок «Сандерленда» Гибсон назвал команду дерьмом и поименно раскритиковал партнеров

Футболист английского «Сандерленда» Даррон Гибсон, будучи в состоянии алкогольного опьянения после товарищеского матча с «Селтиком» (0:5), в беседе с фанатами обозвал свой клуб и раскритиковал некоторых партнеров, которым, по мнению игрока, плевать на команду.

– Я отвечу вам: «Мы чертово дерьмо».

– Ты беспокоишься по поводу того, что вы «дерьмо»?

– Конечно.

– Ты не выглядишь беспокойным.

– Я не хочу беспокоиться по поводу того, что мы дерьмо. В клубе очень много людей, которым плевать на клуб.

– Например?

– Ты хочешь, чтобы я их назвал? Назовите сами.

– Во-первых, Ламин Коне...

– Да, он.

– Джермейн Ленс?

– Следующий.

– Ваби Хазири?

– Следующий.

– Даррен, а ты? Ты же в хлам пьяный.

– Да, возможно, я в хлам пьяный. Но я хочу играть за «Сандерленд». Остальным плевать.

– Сегодня вас просто размазал «Селтик», а ты в хлам пьяный. Это не очень хорошо для имиджа клуба?

– Говори, что хочешь, дружище, мне наплевать.