Гвардиола: «Насри? В «Манчестер Сити» много полузащитников»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что не рассчитывает на Самира Насри в предстоящем сезоне и не против его продажи. Специалист отметил высокий уровень конкуренции в команде среди полузащитников.

«Он в курсе всей ситуации. В команде собрано много полузащитников. Надо посмотреть, что получится дальше», – заявил Гвардиола.

Насри в минувшем сезоне на правах аренды провел за «Севилью» в чемпионате Испании 23 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.