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Источник: Феллаини перейдет в «Галатасарай» за 27 миллионов

29 июля 2017, 21:55
3

Сегодня стало известно об интересе «Галатасаря» к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Маруану Феллаини. Согласно Ajansspor, турецкая сторона намерена предложить за бельгийца 27 миллионов фунтов. По данным источника, 28-летний хавбек дал согласие на переход.

В минувшем сезоне Феллаини принял участие в 47 матчах всех турниров, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Игрок выступает за манчестерский клуб с сентября 2013 года. «Эвертон» заработал на его продаже 32,4 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Манчестер Юнайтед
Комментарии (3)
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Павел Буре
1501355993
если это правда то УРААААААААААААА!
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The_Enot
1501356922
Этот мир сошел с ума, такие деньги за Феллаини!
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Dazdraper
1501358124
Если правда 27, то нужно отдавать=)
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