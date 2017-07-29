Источник: Феллаини перейдет в «Галатасарай» за 27 миллионов

Сегодня стало известно об интересе «Галатасаря» к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Маруану Феллаини. Согласно Ajansspor, турецкая сторона намерена предложить за бельгийца 27 миллионов фунтов. По данным источника, 28-летний хавбек дал согласие на переход.

В минувшем сезоне Феллаини принял участие в 47 матчах всех турниров, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Игрок выступает за манчестерский клуб с сентября 2013 года. «Эвертон» заработал на его продаже 32,4 миллиона евро.