Семак остался разочарован результатом матча «Урал» – «Уфа»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 3-го тура РФПЛ, в котором его подопечные на последних минутах упустили победу над «Уралом» (1:1).

После данного результата уфимский клуб набрал пять очков и расположился на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

«Конечно, обидно. В контратаках у нас были хорошие моменты, чтобы забить второй. Соперник оказывал давление, оборона в целом справлялась, а на последней минуте могли вырвать победу. Расстроены результатом, но ребята старались, бились до последней минуты. Будем работать дальше», – сказал Семак в эфире телеканала «Наш Футбол»..