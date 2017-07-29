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В ЦСКА исключили переход в команду Дзюбы

29 июля 2017, 07:23
21

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос, рассматривает ли клуб форварда «Зенита» Артема Дзюбу для усиления состава. Ранее не исключалось, что питерцы попытаются избавиться от футболиста.

«Я не знаю Дзюбу как человека. Мы просто с ним не знакомы. В то же время не могу оценивать его по игровым качествам – не считаю себя специалистом в этом вопросе. Футбол – командный вид спорта. Если футболист подходит под конкретную команду, он хорош. Переход бывшего спартаковца Дзюбы в ЦСКА невозможен», – заявил Гинер.

Дзюба в стартовавшем сезоне пока не забил ни одного гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дзюба Артем Гинер Евгений
Комментарии (21)
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insider_retro
1501306542
Коротко и по существу!.... Хорош, Евгений Леннорович!... Без грязи расставил все точки над темой!...
Ответить
RISHANTOS
1501307044
Не нужен он там
Ответить
Gerero2198
1501307634
Правильно, пусть сидит где сидит.
Ответить
aurora5858
1501309377
У Дзюбы великолепная репутация-нужен многим.
Ответить
VikNMar
1501310269
Нам " зюбы " не нужны , Чалов есть ........
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Грыззь
1501314671
Уже не знают куда приткнуть бедолагу.
Ответить
xLINDAx
1501315106
Из Зенита только в Китай!)
Ответить
СШГЭС
1501316470
Попробуйте выставить на Авито.
Ответить
Инженер Карасик
1501325234
Переход бывшего спартаковца Дзюбы в ЦСКА невозможен по причине плоскостопия.Военком забраковал.Проводы в армию не состоятся.)
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chempion_cska
1501328168
Свинья коню не товарищ, конечно же...
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