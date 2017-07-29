В ЦСКА исключили переход в команду Дзюбы

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос, рассматривает ли клуб форварда «Зенита» Артема Дзюбу для усиления состава. Ранее не исключалось, что питерцы попытаются избавиться от футболиста.

«Я не знаю Дзюбу как человека. Мы просто с ним не знакомы. В то же время не могу оценивать его по игровым качествам – не считаю себя специалистом в этом вопросе. Футбол – командный вид спорта. Если футболист подходит под конкретную команду, он хорош. Переход бывшего спартаковца Дзюбы в ЦСКА невозможен», – заявил Гинер.

Дзюба в стартовавшем сезоне пока не забил ни одного гола.