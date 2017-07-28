«Барселона» провела переговоры с Мбаппе

«Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Сообщается, что руководство каталонского клуба провело переговоры с представителями 18-летнего форварда. На встрече стало известно, что игрок сборной Франции не давал согласие на переход в какой-либо клуб этим летом.

Ранее появилась информация, что «Реал» достиг договоренности с «Монако» по трансферу Мбаппе за 180 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий записал на свой счет 15 голов и шесть результативных передач в 28 матчах.