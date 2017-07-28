Фурсенко: «Зенит» при Манчини становится совершенно другим»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил положительную динамику в игре своих футболистов в этом сезоне. Он считает, что нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин смогут реализовать свой потенциал в новом сезоне.

В рамках третьего тура российской Премьер-лиге «Зениту» предстоит встретиться с «Тосно» на выезде. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

— Манчини поставил задачу для Дзюбы и Кокорина забить 35 мячей на двоих. Как думаете, смогут они это сделать?

— Мне нравится, что есть положительная динамика. Мне кажется, что ребята себя реализуют в этом сезоне точно.

— Вам не кажется, что Кришито при итальянском тренере становится лидером команды?

— Вне всякого сомнения, но мне кажется, что вся команда становится совершенно другой. Она более энергичная, нацеленная на гол и объединена идеей. И очень хорошая атмосфера внутри.

— Не удивило ли, что зенитовских болельщиков сегодня было чуть ли не больше, чем израильских?

— Здесь исторически всегда есть болельщики «Зенита», есть местные объединения. Поэтому это нормально.