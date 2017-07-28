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  • Фурсенко: «Зенит» при Манчини становится совершенно другим»

Фурсенко: «Зенит» при Манчини становится совершенно другим»

28 июля 2017, 10:06
7

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил положительную динамику в игре своих футболистов в этом сезоне. Он считает, что нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин смогут реализовать свой потенциал в новом сезоне.

В рамках третьего тура российской Премьер-лиге «Зениту» предстоит встретиться с «Тосно» на выезде. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

— Манчини поставил задачу для Дзюбы и Кокорина забить 35 мячей на двоих. Как думаете, смогут они это сделать?

— Мне нравится, что есть положительная динамика. Мне кажется, что ребята себя реализуют в этом сезоне точно.

— Вам не кажется, что Кришито при итальянском тренере становится лидером команды?

— Вне всякого сомнения, но мне кажется, что вся команда становится совершенно другой. Она более энергичная, нацеленная на гол и объединена идеей. И очень хорошая атмосфера внутри.

— Не удивило ли, что зенитовских болельщиков сегодня было чуть ли не больше, чем израильских?

— Здесь исторически всегда есть болельщики «Зенита», есть местные объединения. Поэтому это нормально.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Фурсенко Сергей
Комментарии (7)
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OldenVad
1501226501
Сами себя нахваливают )))
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Тамхар
1501226638
Да ладно молоть, брехун! Видели мы твой Зенит вчера...
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Путник 13
1501227420
Пока не заметил перемен в Зените ..как ползали по полю так и ползают ..только Кокоша радует..
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Garrincha58
1501228866
Кто похвалит меня лучше всех тот получит сладкую и вкусную конфетку, вот как то так! Но а если серьезно перемен особо не заметил как всегда в защите полный хаос, а забивать все трудней и трудней был Дзюба с Кокориным теперь прибавилось еще таких же два Полоз и Ерохин то есть в нападении процент реализации упал в два раза и только надежда на Дриусси, а вот что сделалось с Жулиано непонятно играет все хуже и хуже
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PNZ1985
1501233599
унылое гомно, вчерашний матч Зенита и БНЕЙ-ИЕГУДА лучше б и не показывали, Краснодар и датчане на порядок сочнее выдали зрелище!
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Stavropolets
1501249703
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит
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