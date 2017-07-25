Симэн: «На месте «Арсенала» я бы сделал все, чтобы удержать Санчеса»

Легенда «Арсенала» вратарь Дэвид Симэн призвал главного тренера команды Арсена Венгера не продавать нападающего Алексиса Санчеса.

В последнее время СМИ не раз сообщали, что 28-летний игрок может сменить клубную прописку. В числе претендентов на чилийца называются «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

«Основная проблема Венгера будет связана с Санчесом. Я сделал бы все необходимое, чтобы удержать его, потому что он качественный игрок, и Венгер явно не хочет, чтобы такой футболист покидал клуб.

Игроки типа Санчеса – это те, которые обязаны играть в «Арсенале». Заменить его будет сложно. Что они собираются получить за него? У него есть еще год по контракту и его стоимость сейчас, я полагаю, около 50-70 миллионов долларов. Однако нет гарантии, что потратив эти деньги вы получите такого же классного игрока как Санчес. Этот парень просто потрясающ в любой точке поля», – сказал Симэн.