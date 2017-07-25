Симэн: «На месте «Арсенала» я бы сделал все, чтобы удержать Санчеса»

Это конечно же так, Дэвид. Но есть очевидная проблема - Санчес не Дэвид Симэн, как это не печально и цинично - но ему наплевать на Арсенал как таковой. Он обычный гастробайтер, который бежит туда, где ему больше платят и где (как ему кажется) более крутые яйца. Можно конечно принципиально не отпустить его до зимнего окна, но тогда и на лавочку усадить, пускай побудет в роли того же Яя. Таланта у него не мерено, но и горделивости так же. Можно было бы и проучить на прощание
Легенда «Арсенала» вратарь Дэвид Симэн призвал главного тренера команды Арсена Венгера не продавать нападающего Алексиса Санчеса.
В последнее время СМИ не раз сообщали, что 28-летний игрок может сменить клубную прописку. В числе претендентов на чилийца называются «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
«Основная проблема Венгера будет связана с Санчесом. Я сделал бы все необходимое, чтобы удержать его, потому что он качественный игрок, и Венгер явно не хочет, чтобы такой футболист покидал клуб.
Игроки типа Санчеса – это те, которые обязаны играть в «Арсенале». Заменить его будет сложно. Что они собираются получить за него? У него есть еще год по контракту и его стоимость сейчас, я полагаю, около 50-70 миллионов долларов. Однако нет гарантии, что потратив эти деньги вы получите такого же классного игрока как Санчес. Этот парень просто потрясающ в любой точке поля», – сказал Симэн.