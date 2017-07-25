«Ницца» не планирует отпускать Дальберта в «Интер» менее чем за 30 миллионов

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер заявил, что не продаст защитника Дальберта в «Интер» менее чем за 30 миллионов евро. Именно такая сумму прописана в качестве отступных в соглашении 23-летнего игрока.

Сообщается, что бразилец уже согласовал контракт с «нерадзурри» и хочет перебраться в Милан этим летом. Тем не менее клубы до сих пор не могут договориться. При этом «орлята» ясно дают понять, что не намерены расставаться со своим футболистом за сумму меньшую отступных.

Действующее соглашение Дальберта рассчитано до июля 2021 года. В прошлом сезоне он провел 38 матчей, сделав четыре голевые передачи.