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    АЕК призвал болельщиков не проявлять расизм на домашней игре с ЦСКА в Лиге чемпионов

    АЕК обратился к своим болельщикам накануне домашнего поединка с ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Афинский клуб попросил фанатов воздержаться от любых проявлений расизма, а также использования дымовых шашек и файеров во избежание наказания со стороны УЕФА.

    «Обращаем ваше внимание на то, что по причине строгих правил дисциплинарного кодекса УЕФА любой проступок может очень негативно отразиться на нашей любимой команде. Дымовые шашки, файеры, лазеры, расистские лозунги и все остальное, что выходит за пределы допустимого, нанесет громадный ущерб АЕКу. Мы хотим, чтобы в этом матче вы были близки к нашей команде, используя лишь голос», – говорится в обращении на официальном сайте АЕКа.

    Встреча состоится сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: ФК АЕК

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    25.07.2017 15:39
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