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    Каземиро: «Было тяжело играть против «МЮ»

    Полузащитник «Реала» Каземиро отметил более лучшую готовность «Манчестер Юнайтед» в рамках матча Международного кубка чемпионов.

    «Реал» в любом матче всегда находится под давлением, так как от нас всегда ждут побед. Эта был наш первый матч, а «Манчестер Юнайтед» уже провел четыре, поэтому они были в более хорошей форме.

    Нам было непросто играть против такого серьезного соперника. В первом тайме мы проделали хорошую работу. Теперь будем с оптимизмом готовиться к матчу за Суперкубок Европы», – заявил Каземиро.

    Напомним, что основное время матча «Реал» – «МЮ» завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти оказались сильнее англичане – 1:2.

    Источник: ФК «Реал»

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    24.07.2017 08:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 24 июля 2017, 19:13

      Матч всё таки выставочный!! Так что за супер кубок игра будет немного другой а по составу совсем другой!!!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 24 июля 2017, 13:21

      пенки конечно они мастера бить))) по 5 ударов счет 2:1)

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 июля 2017, 11:18

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2017, 09:53

      МЮ Мауринью будет всем поперек горла так как Особенный умеет закрыться так, что попробуй их вскрыть

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 июля 2017, 09:39

      Ужас

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