Каземиро: «Было тяжело играть против «МЮ»

Полузащитник «Реала» Каземиро отметил более лучшую готовность «Манчестер Юнайтед» в рамках матча Международного кубка чемпионов.

«Реал» в любом матче всегда находится под давлением, так как от нас всегда ждут побед. Эта был наш первый матч, а «Манчестер Юнайтед» уже провел четыре, поэтому они были в более хорошей форме.

Нам было непросто играть против такого серьезного соперника. В первом тайме мы проделали хорошую работу. Теперь будем с оптимизмом готовиться к матчу за Суперкубок Европы», – заявил Каземиро.

Напомним, что основное время матча «Реал» – «МЮ» завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти оказались сильнее англичане – 1:2.