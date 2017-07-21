Гилерме: «Никто сегодня не ждал победы «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал исход матча против ЦСКА. Напомним, «Локомотив» одержал победу со счетом 3:1.

«Никто сегодня не ждал победы «Локомотива». Все понимали, что здесь ЦСКА всегда будет фаворитом.

Мы приехали сюда со своими планами. Сделали, как попросил Юрий Семин. Он хотел, чтобы мы больше использовали контратаки. Нам это удалось.

Поражение в предыдущем сезоне было болезненным. Мы его помнили», – передает слова голкипера корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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