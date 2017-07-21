Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гилерме: «Никто сегодня не ждал победы «Локомотива»

    Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал исход матча против ЦСКА. Напомним, «Локомотив» одержал победу со счетом 3:1.

    «Никто сегодня не ждал победы «Локомотива». Все понимали, что здесь ЦСКА всегда будет фаворитом.

    Мы приехали сюда со своими планами. Сделали, как попросил Юрий Семин. Он хотел, чтобы мы больше использовали контратаки. Нам это удалось.

    Поражение в предыдущем сезоне было болезненным. Мы его помнили», – передает слова голкипера корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2017 22:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 21 июля 2017, 23:20

      это точно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11