Зобнин не впечатлил Хохлова на просмотре в «Динамо»

Тренер «Динамо-2» Дмитрий Хохлов рассказал о том, как нынешний полузащитник «Спартака» Роман Зобнин побывал на первом просмотре в составе бело-голубых. Напомним, что футболист выступал за «Динамо» с 2013 по 2016 год, после чего перешел в «Спартак».

– Для многих его взлет в «Спартаке» стал сюрпризом. Но вы-то наверняка понимали масштаб таланта.

– Да, Зобнин же два года был у меня в дубле «Динамо». Еще до того, как закрепился в основном составе, я говорил и Петреску, и Черчесову: «По своему потенциалу Рома – игрок сборной!» Сейчас забавно вспоминать, как впервые его увидел.

– Где?

– В дубль он приехал на просмотр с ребятами из академии Коноплева. Среди них был защитник Гриша Морозов, который до сих пор в команде. Тот сразу приглянулся. А Зобнин выглядел, как загнанная лошадь. Уставший, с микротравмой. Вроде задатки есть, но проявить себя толком не сумел. Договорились, что через полгода получит второй шанс. Рома подлечился, отдохнул. Вышел на поле – и я понял, что это уже совсем другой Зобнин. Для «Динамо» его уход в прошлом сезоне – огромная потеря.