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    СМИ: Неймар дал согласие на переход в «ПСЖ»

    Нападающий «Барселоны» Неймар согласился на переход в «ПСЖ». По информации Esporte Interativo, 25-летний игрок принял предложение по личному контракту.

    Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за бразильцы сумму отступных в размере 222 миллиона евро, однако чуть позже СМИ опубликовали интервью пресс-секретаря каталонцев Хосепа Вивеса, заявившего, что «блауграна» не намерена отпускать форварда в другой клуб ни за какие деньги.

    Несмотря на это, источник утверждает, что сделка может состояться в течение следующих двух недель.

    Неймар выступает за «Барселону» с июля 2013 года. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 18:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 18 июля 2017, 22:50

      Пусть уходит. Он личный интерес видит больше командного. Сложнее не будет. Он на поле много времени тратит на себя, постоянно передерживает мяч, эффективность , как игрока за последний год упала. Можно обкатать несколько новых игроков, такие есть. Хуже для команды не станет. Связка на левом фланге, Альба- Иньеста-Неймар не работала. Его ненужные финты и падения достали. Он не держит удар при столкновениях. Талант, но не в ту степь. Он не улучшил стиль Барсы. Возможно заиграет Аль Касер, или Мунир, или новые ребята. За эти деньги можно омолодить команду. Так будет лучше для Барсы.

      1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 18 июля 2017, 19:10

      Очередная утка.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 19:03

      На некоторых ресурсах появилась похожая инфа, но что-то верится с трудом.... Для ПСЖ это был бы, конечно, дорогой, но полезный во многом ход... Муть разойдётся и откроется истина....

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      Рейтинг: +1426

      VSt 18 июля 2017, 19:02

      Все эти трансферы, особенно новости про них, уже становятся скучным фарсом.
      А что, пусть купят. Наш футбол губит лимит на легионеров, а европейский футбол погубит переизбыток денег у амбициозных и закомплексованных владельцев некоторых клубов.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > VSt 18 июля 2017, 19:07

      Вся наша "жизнь" фарс всего лишь часть пути, земляне подвержены эмоциям..но в этом и их сила..насчёт лимита - на поле пофиг, в заявке - уже делать какие-то ограничения.

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      Рейтинг: +93

      Borz1 18 июля 2017, 18:45

      Дергать надо

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Borz1 18 июля 2017, 18:57

      Почему?? И что дёргать?

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 июля 2017, 18:35

      Ахаха..да ладно..только на улицу уходили - была инфа, что за 222 отступные не отпустят и трио не разобьют). Жизнь полна красок).

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 18 июля 2017, 18:31

      Это будет бомба трансфер!

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      Рейтинг: +761

      martin gore > Munez89 18 июля 2017, 21:07

      не будет этого перехода

      0
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