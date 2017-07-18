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СМИ: Неймар дал согласие на переход в «ПСЖ»

18 июля 2017, 18:25
11

Нападающий «Барселоны» Неймар согласился на переход в «ПСЖ». По информации Esporte Interativo, 25-летний игрок принял предложение по личному контракту.

Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за бразильцы сумму отступных в размере 222 миллиона евро, однако чуть позже СМИ опубликовали интервью пресс-секретаря каталонцев Хосепа Вивеса, заявившего, что «блауграна» не намерена отпускать форварда в другой клуб ни за какие деньги.

Несмотря на это, источник утверждает, что сделка может состояться в течение следующих двух недель.

Неймар выступает за «Барселону» с июля 2013 года. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (11)
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Munez89
1500391871
Это будет бомба трансфер!
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xLINDAx
1500392102
Ахаха..да ладно..только на улицу уходили - была инфа, что за 222 отступные не отпустят и трио не разобьют). Жизнь полна красок).
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Borz1
1500392742
Дергать надо
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VSt
1500393759
Все эти трансферы, особенно новости про них, уже становятся скучным фарсом. А что, пусть купят. Наш футбол губит лимит на легионеров, а европейский футбол погубит переизбыток денег у амбициозных и закомплексованных владельцев некоторых клубов.
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insider_retro
1500393789
На некоторых ресурсах появилась похожая инфа, но что-то верится с трудом.... Для ПСЖ это был бы, конечно, дорогой, но полезный во многом ход... Муть разойдётся и откроется истина....
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TAGANROG 161
1500394221
Очередная утка.
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Александр52
1500407416
Пусть уходит. Он личный интерес видит больше командного. Сложнее не будет. Он на поле много времени тратит на себя, постоянно передерживает мяч, эффективность , как игрока за последний год упала. Можно обкатать несколько новых игроков, такие есть. Хуже для команды не станет. Связка на левом фланге, Альба- Иньеста-Неймар не работала. Его ненужные финты и падения достали. Он не держит удар при столкновениях. Талант, но не в ту степь. Он не улучшил стиль Барсы. Возможно заиграет Аль Касер, или Мунир, или новые ребята. За эти деньги можно омолодить команду. Так будет лучше для Барсы.
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