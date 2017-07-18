СМИ: Неймар дал согласие на переход в «ПСЖ»

Пусть уходит. Он личный интерес видит больше командного. Сложнее не будет. Он на поле много времени тратит на себя, постоянно передерживает мяч, эффективность , как игрока за последний год упала. Можно обкатать несколько новых игроков, такие есть. Хуже для команды не станет. Связка на левом фланге, Альба- Иньеста-Неймар не работала. Его ненужные финты и падения достали. Он не держит удар при столкновениях. Талант, но не в ту степь. Он не улучшил стиль Барсы. Возможно заиграет Аль Касер, или Мунир, или новые ребята. За эти деньги можно омолодить команду. Так будет лучше для Барсы.
Нападающий «Барселоны» Неймар согласился на переход в «ПСЖ». По информации Esporte Interativo, 25-летний игрок принял предложение по личному контракту.
Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за бразильцы сумму отступных в размере 222 миллиона евро, однако чуть позже СМИ опубликовали интервью пресс-секретаря каталонцев Хосепа Вивеса, заявившего, что «блауграна» не намерена отпускать форварда в другой клуб ни за какие деньги.
Несмотря на это, источник утверждает, что сделка может состояться в течение следующих двух недель.
Неймар выступает за «Барселону» с июля 2013 года. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.