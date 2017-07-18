Дальберт может стать игроком «Интера» в течение 48 часов

Трансфер защитника «Ниццы» Дальберта в «Интер» может быть осуществлен в течение ближайших двух суток. Как сообщает источник, ближайшее окружение 23-летнего игрока направляется в Ниццу, чтобы сообщить руководству клуба о намерении бразильца присоединиться к миланцам.

«Нерадзурри» уже подтвердили свою заинтересованность в футболисте, однако «орлята» не слишком хотят расставаться с Дальбертом.

«Мы пытались отправить запрос в «Ниццу», которая на данный момент не хочет продавать Дальберта. Однако «Интер» намерен приобрести его. Мы нацелены на игроков, которых нелегко подписать», – сказал технический директор «Интера» Вальтер Сабатини.

Дальберт защищает цвета «Ниццы» с июля прошлого года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года. Футболист оценивается в 5 миллионов евро.