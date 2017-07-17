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  • Геркус: «С желанием ЦСКА перенести дерби мы ничего не могли сделать»

Геркус: «С желанием ЦСКА перенести дерби мы ничего не могли сделать»

17 июля 2017, 21:08
6

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал перенос матча второго тура РФПЛ против московского ЦСКА, который случился по инициативе красно-синих. По словам функционера, с железнодорожниками перенос не согласовывали.

«ЦСКА воспользовался опцией в регламенте. Мы ничего не можем сделать, согласование с нашим клубом не требовалось.

Мы не можем ничего обсуждать по поводу перерыва между матчами «Локомотива», потому что по регламенту ФИФА между играми должно быть 72 часа», – сказал Геркус.

Московское дерби состоится 21 июля в 19:30 по Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Геркус Илья
Комментарии (6)
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dok66
1500315788
Регламент одинаков для всех ! У ЦСКА были аргументы !
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ufos73
1500317566
А пиСдабол Прядкин уверял, что матчи в этом году переносится не будят!
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кошмарик
1500317698
когда уже дебилы смогут составить календарь без переносов или топ-играми по снегу?? неистребимы идиоты в РПФЛ!
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Дядя Серёжа
1500344981
Второй тур - переносы. Из-за авиасалона хотели перенести Спартак - Динамо. Это не бардак? Тупизм составителей? Вредительство? Козни Гинера? Получение преимущества одной из сторон? Гениальный выход из создавшейся ситуации?... Это Россия, дружок.
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giluxa1963
1500347054
наш паровоз вперед летит
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