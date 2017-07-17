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    Геркус: «С желанием ЦСКА перенести дерби мы ничего не могли сделать»

    Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал перенос матча второго тура РФПЛ против московского ЦСКА, который случился по инициативе красно-синих. По словам функционера, с железнодорожниками перенос не согласовывали.

    «ЦСКА воспользовался опцией в регламенте. Мы ничего не можем сделать, согласование с нашим клубом не требовалось.

    Мы не можем ничего обсуждать по поводу перерыва между матчами «Локомотива», потому что по регламенту ФИФА между играми должно быть 72 часа», – сказал Геркус.

    Московское дерби состоится 21 июля в 19:30 по Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2017 21:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 июля 2017, 06:04

      наш паровоз вперед летит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 05:29

      Второй тур - переносы. Из-за авиасалона хотели перенести Спартак - Динамо. Это не бардак? Тупизм составителей? Вредительство? Козни Гинера? Получение преимущества одной из сторон? Гениальный выход из создавшейся ситуации?...
      Это Россия, дружок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 июля 2017, 21:54

      когда уже дебилы смогут составить календарь без переносов или топ-играми по снегу?? неистребимы идиоты в РПФЛ!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 июля 2017, 21:52

      А пиСдабол Прядкин уверял, что матчи в этом году переносится не будят!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 > ufos73 18 июля 2017, 01:21

      на то он и писдабол

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июля 2017, 21:23

      Регламент одинаков для всех ! У ЦСКА были аргументы !

      4
      Ответить
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