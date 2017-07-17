Геркус: «С желанием ЦСКА перенести дерби мы ничего не могли сделать»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал перенос матча второго тура РФПЛ против московского ЦСКА, который случился по инициативе красно-синих. По словам функционера, с железнодорожниками перенос не согласовывали.

«ЦСКА воспользовался опцией в регламенте. Мы ничего не можем сделать, согласование с нашим клубом не требовалось.

Мы не можем ничего обсуждать по поводу перерыва между матчами «Локомотива», потому что по регламенту ФИФА между играми должно быть 72 часа», – сказал Геркус.

Московское дерби состоится 21 июля в 19:30 по Москве на стадионе «ВЭБ Арена».