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    «Милан» готов предложить «Реалу» 70 миллионов за Морату

    «Милан» готов потратить большую часть своего трансферного бюджета на приобретение нападающего «Реала» Альваро Мораты.

    Самому игроку «россонери» уже сделали предложение по контракту, который предусматривает зарплату 10 миллионов евро. Чтобы окончательно убедить 24-летнего футболиста, миланцы готовы повысить эту цифру до 12 миллионов.

    В ближайшие дни итальянский клуб направит мадридцам оферту в размере 70 миллионов евро за испанца.

    По информации СМИ, на Морату претендует несколько больших клубов, в числе которых «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Как сообщают различные источники, форвард по-прежнему намерен покинуть сливочных этим летом. Интересно то, что жена Мораты Алиса – итальянка, и хочет переехать в Милан уже в этом году.

    Источник: Tribalfootball

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    17.07.2017 15:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 17 июля 2017, 18:30

      Если Милан получит этого игрока то по настоящему укрепится хотя уже итак Милан по именам очень силён! Очень жду возвращение настоящего милана !

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 июля 2017, 17:14

      Думаю ,что этот вариант может устроить всех . Реал в плане денег , Милан в плане нападающего, который им необходим, а Альваро в Милане сможет показать все на что он способен ,как нападающий.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 17 июля 2017, 15:55

      уходить надо все равно в реале играет мало

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