«Милан» готов предложить «Реалу» 70 миллионов за Морату

«Милан» готов потратить большую часть своего трансферного бюджета на приобретение нападающего «Реала» Альваро Мораты.

Самому игроку «россонери» уже сделали предложение по контракту, который предусматривает зарплату 10 миллионов евро. Чтобы окончательно убедить 24-летнего футболиста, миланцы готовы повысить эту цифру до 12 миллионов.

В ближайшие дни итальянский клуб направит мадридцам оферту в размере 70 миллионов евро за испанца.

По информации СМИ, на Морату претендует несколько больших клубов, в числе которых «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Как сообщают различные источники, форвард по-прежнему намерен покинуть сливочных этим летом. Интересно то, что жена Мораты Алиса – итальянка, и хочет переехать в Милан уже в этом году.