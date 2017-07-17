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    Калитвинцев заявил, что всегда будет помнить сезон, проведенный «Динамо» в ФНЛ

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подчеркнул, что никогда не забудет прошлый сезон, который бело-голубые провели в первой лиге.

    По итогам чемпионата России-2015/16 динамовцы в первые в своей истории покинул Премьер-лигу, однако уже спустя год вернулись в элитный дивизион, заняв в турнирной таблице ФНЛ первое место.

    «В прошлом сезоне было очень тяжело. Люди видели только то, что было на поле, но никто не видел происходящего вне поля. Я говорю о тяжелой работе, о психологической нагрузке и ответственности.

    Год, который мы провели в ФНЛ, получился информативным в том плане, что мы поняли, могут ли люди играть под нагрузкой, быть ответственными за результат, а также осознают ли они, в каком клубе находятся. Почти все прошли этот тест. Год в ФНЛ буду вспоминать всегда», – сказал Калитвинцев.

    Напомним, в первом туре нынешнего сезона «Динамо» предстоит встретиться с действующим чемпионом «Спартаком». Матч состоится во вторник, 19 июля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Динамо»

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    17.07.2017 12:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 17 июля 2017, 16:19

      спасибо!)

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      Рейтинг: +1426

      VSt 17 июля 2017, 13:05

      " ...всегда будет помнить сезон, проведенный «Динамо» в ФНЛ" - ну будем надеяться, что Динамо больше не покинет РФПЛ.
      Не желаю чемпионства, но Динамо должно быть в верхней половине таблицы.

      1
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      Рейтинг: +3460

      acor94 17 июля 2017, 12:48

      Если бы у клубов было хорошое финансирование, то можно было бы увеличить пл до 20 команд как в фнл. Играют ведь в первом дивизионе, а чем же рфпл хуже?

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > acor94 17 июля 2017, 13:31

      Сам и ответил на свой вопрос. Нет клубов с нормальным финансированием. Я бы вообще сделал РФПЛ команд 12-14 и в три круга.

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