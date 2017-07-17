Калитвинцев заявил, что всегда будет помнить сезон, проведенный «Динамо» в ФНЛ

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подчеркнул, что никогда не забудет прошлый сезон, который бело-голубые провели в первой лиге.

По итогам чемпионата России-2015/16 динамовцы в первые в своей истории покинул Премьер-лигу, однако уже спустя год вернулись в элитный дивизион, заняв в турнирной таблице ФНЛ первое место.

«В прошлом сезоне было очень тяжело. Люди видели только то, что было на поле, но никто не видел происходящего вне поля. Я говорю о тяжелой работе, о психологической нагрузке и ответственности.

Год, который мы провели в ФНЛ, получился информативным в том плане, что мы поняли, могут ли люди играть под нагрузкой, быть ответственными за результат, а также осознают ли они, в каком клубе находятся. Почти все прошли этот тест. Год в ФНЛ буду вспоминать всегда», – сказал Калитвинцев.

Напомним, в первом туре нынешнего сезона «Динамо» предстоит встретиться с действующим чемпионом «Спартаком». Матч состоится во вторник, 19 июля, и начнется в 19:30 по московскому времени.