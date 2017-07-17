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    Ловчев: «Игра Дзюбы в Хабаровске была просто плоха»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил изменения, которые произошли в прошедшее межсезонье с «Зенитом». Он отметил твердый характер и понимание современного футбола новым главным тренером команды Роберто Манчини.

    «Манчини играл под десятым номером. А все десятки – Марадона, Платини, Пеле, Федор Черенков – очень хорошо понимают футбол. Манчини – серьезный мужик. Один его конфликт с Тевесом говорит о характере итальянца. Тевес вынужден был уйти из «Манчестер Сити», а команда потом стала чемпионом Англии после 44-летнего перерыва. Это говорит о том, что никакого панибратства между тренером и игроками в «Зените» не будет. Манчини пришел, чтобы делать результат. Но пока Манчини до конца не знает возможности всех игроков.

    Игра Дзюбы в Хабаровске просто была плоха. И вот почему: с новым тренером «Зенит» стал играть значительно быстрее, быстрее стал ходить мяч. Халк много брал на себя, часто мяч передерживал, и у Дзюбы была возможность подстроиться к Халку. В матче со «СКА-Хабаровском» он нигде не успевал. Быстрый футбол не для Дзюбы. С такой игрой перспективы Дзюбы в «Зените» не очень хорошие.

    В этом плане Кокорин выглядел лучше. Я не могу сказать, что он был хорош, хорош он был только в «Динамо». Но в Хабаровске Манчини его переформатировал, настроил на быструю атаку. И гол Кокорин забил не случайно, потому что в этом моменте он побежал вперед. В прошлом году он мяч водил либо поперек, либо назад.

    То, что команда еще не сложилась, это понятно. Также понятно, что Паредес интересный игрок – лишь недавно влился в «Зенит», а уже стал один из лидеров.

    После матча у Манчини спросили, почему он выпустил молодого дебютанта Кузяева, он ответил: «Я знал, что тот забьет». В общем, можно сказать, что этот очень трудный выезд, прежде всего в плане перелета, закончился для «Зенита» удачно. Но им еще работать и работать. И думаю, те, кто сегодня выходил на поле, потеряют место в составе», – считает Ловчев.

    Матч первого тура российской Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» – «Зенит» закончился со счетом 0:2.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.07.2017 09:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 июля 2017, 20:43

      Ну не попали в Дзюбу ни разу! Он что ли виноват? Ну нету больше Халка в Зените!

      0
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      Рейтинг: +17728

      paracetamol 17 июля 2017, 16:06

      Дзюба делает свое дело - отвлекает защитников на себя. А это большое дело. Видел, как за ним двое, а то и трое бегали.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июля 2017, 13:04

      Бздюба толком ничего не показал,
      Но это только начало начал.
      Манчини помучится,
      Может что и получится.
      Чем сильней соперники, тем интересней играть,
      Побеждать.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 июля 2017, 12:50

      Ловчев не прав! Артемка толкался неплохо и один раз классно мазанул.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 июля 2017, 12:45

      Эта игра не показатель-поживем увидим,может быть Манчини на самом деле из этих бревен(высокооплачиваемых) сможет создать команду-но тут только жизнь покажет.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 июля 2017, 11:00

      В Зените остался один"Дитя лимита"-это Дзюба,Кокорин еще сможет порадовать болельщиков,данные позволяют.

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      Рейтинг: +32

      Буефар 17 июля 2017, 09:56

      Гол есть. Но это новичку ПЛ. А как с ЦСКА, Краснодаром и им подобным? Смогут забить?

      1
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 09:44

      35 голов на двоих за сезон. Гол есть - идут по графику.

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