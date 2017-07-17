Ловчев: «Игра Дзюбы в Хабаровске была просто плоха»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил изменения, которые произошли в прошедшее межсезонье с «Зенитом». Он отметил твердый характер и понимание современного футбола новым главным тренером команды Роберто Манчини.

«Манчини играл под десятым номером. А все десятки – Марадона, Платини, Пеле, Федор Черенков – очень хорошо понимают футбол. Манчини – серьезный мужик. Один его конфликт с Тевесом говорит о характере итальянца. Тевес вынужден был уйти из «Манчестер Сити», а команда потом стала чемпионом Англии после 44-летнего перерыва. Это говорит о том, что никакого панибратства между тренером и игроками в «Зените» не будет. Манчини пришел, чтобы делать результат. Но пока Манчини до конца не знает возможности всех игроков.

Игра Дзюбы в Хабаровске просто была плоха. И вот почему: с новым тренером «Зенит» стал играть значительно быстрее, быстрее стал ходить мяч. Халк много брал на себя, часто мяч передерживал, и у Дзюбы была возможность подстроиться к Халку. В матче со «СКА-Хабаровском» он нигде не успевал. Быстрый футбол не для Дзюбы. С такой игрой перспективы Дзюбы в «Зените» не очень хорошие.

В этом плане Кокорин выглядел лучше. Я не могу сказать, что он был хорош, хорош он был только в «Динамо». Но в Хабаровске Манчини его переформатировал, настроил на быструю атаку. И гол Кокорин забил не случайно, потому что в этом моменте он побежал вперед. В прошлом году он мяч водил либо поперек, либо назад.

То, что команда еще не сложилась, это понятно. Также понятно, что Паредес интересный игрок – лишь недавно влился в «Зенит», а уже стал один из лидеров.

После матча у Манчини спросили, почему он выпустил молодого дебютанта Кузяева, он ответил: «Я знал, что тот забьет». В общем, можно сказать, что этот очень трудный выезд, прежде всего в плане перелета, закончился для «Зенита» удачно. Но им еще работать и работать. И думаю, те, кто сегодня выходил на поле, потеряют место в составе», – считает Ловчев.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» – «Зенит» закончился со счетом 0:2.