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  • Кадыров: «Не приглашаем Роналдиньо в «Ахмат», наши взгляды чуть повыше»

Кадыров: «Не приглашаем Роналдиньо в «Ахмат», наши взгляды чуть повыше»

17 июля 2017, 00:35
7

Глава Чеченской Республики и почетный президент ФК «Ахмат» Рамзан Кадыров развеял все слухи касательно приглашения в команду в качестве футболиста 37-летней звезды футбола прошлого Роналдиньо.

«Роналдиньо, так скажем, уже не наш игрок. У нас взгляды чуть повыше. Роналдиньо — тот человек, благодаря которому я полюбил футбол. Он играл очень тактично, показывал высочайший класс. Такого не было и, уверен, не будет. Поэтому я пригласил его, чтобы у нашего подрастающего поколения был стимул и чтобы футболисты равнялись на него. Знаю, что наши ребята тоже хотели стать лучшими, как Роналдиньо. Поэтому это возможность для футболистов познакомиться с ним, почувствовать, как это, быть рядом со звездой, посоветоваться», – сказал политик в эфире телеканала «Наш футбол».

Сам Роналдиньо заявил, что уже стар для карьеры в РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Роналдиньо
Комментарии (7)
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Khdjimurad095
1500242152
Рональдинио стар ужн
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Тамхар
1500245836
Все верно. Себе нужно ставить высокие цели.
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la verdad
1500258310
"Наши взгляды чуть повыше" - цитата года на фрик-шоу :)
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ДАША Д
1500258668
Любит Кадыров деньгами сорить
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RJM555
1500270773
судья не оказался "продажная козел"
Ответить
docndoc
1500299473
Переименование команды и столько пафоса и бабок! Судя по восторженным репортажам на федеральных телеканалах, возможно, это ещё цветочки, поживём - увидим
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