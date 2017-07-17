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    Кадыров: «Не приглашаем Роналдиньо в «Ахмат», наши взгляды чуть повыше»

    Глава Чеченской Республики и почетный президент ФК «Ахмат» Рамзан Кадыров развеял все слухи касательно приглашения в команду в качестве футболиста 37-летней звезды футбола прошлого Роналдиньо.

    «Роналдиньо, так скажем, уже не наш игрок. У нас взгляды чуть повыше. Роналдиньо — тот человек, благодаря которому я полюбил футбол. Он играл очень тактично, показывал высочайший класс. Такого не было и, уверен, не будет. Поэтому я пригласил его, чтобы у нашего подрастающего поколения был стимул и чтобы футболисты равнялись на него. Знаю, что наши ребята тоже хотели стать лучшими, как Роналдиньо. Поэтому это возможность для футболистов познакомиться с ним, почувствовать, как это, быть рядом со звездой, посоветоваться», – сказал политик в эфире телеканала «Наш футбол».

    Сам Роналдиньо заявил, что уже стар для карьеры в РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 00:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 17 июля 2017, 16:51

      Переименование команды и столько пафоса и бабок! Судя по восторженным репортажам на федеральных телеканалах, возможно, это ещё цветочки, поживём - увидим

      0
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      Рейтинг: +571

      RJM555 17 июля 2017, 08:52

      судья не оказался "продажная козел"

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 июля 2017, 05:31

      Любит Кадыров деньгами сорить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > ДАША Д 17 июля 2017, 06:25

      Чьими?

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 июля 2017, 05:25

      "Наши взгляды чуть повыше" - цитата года на фрик-шоу :)

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 17 июля 2017, 01:57

      Все верно. Себе нужно ставить высокие цели.

      0
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      Рейтинг: +21

      Khdjimurad095 17 июля 2017, 00:55

      Рональдинио стар ужн

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