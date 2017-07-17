Кадыров: «Не приглашаем Роналдиньо в «Ахмат», наши взгляды чуть повыше»

Глава Чеченской Республики и почетный президент ФК «Ахмат» Рамзан Кадыров развеял все слухи касательно приглашения в команду в качестве футболиста 37-летней звезды футбола прошлого Роналдиньо.

«Роналдиньо, так скажем, уже не наш игрок. У нас взгляды чуть повыше. Роналдиньо — тот человек, благодаря которому я полюбил футбол. Он играл очень тактично, показывал высочайший класс. Такого не было и, уверен, не будет. Поэтому я пригласил его, чтобы у нашего подрастающего поколения был стимул и чтобы футболисты равнялись на него. Знаю, что наши ребята тоже хотели стать лучшими, как Роналдиньо. Поэтому это возможность для футболистов познакомиться с ним, почувствовать, как это, быть рядом со звездой, посоветоваться», – сказал политик в эфире телеканала «Наш футбол».

Сам Роналдиньо заявил, что уже стар для карьеры в РФПЛ.