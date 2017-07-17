Роналдиньо: «Я уже стар, чтобы играть в РФПЛ»

Звезда футбола прошлого бразилец Роналдиньо в перерыве матча первого тура РФПЛ между «Ахматом» и «Амкаром» (1:0) рассказал в интервью каналу «Наш футбол» о том, как его встречают в России и возможно ли в нашей стране возобновление его карьеры.

«Я много раз приезжал в Россию, и каждый раз меня здесь тепло встречали. Нравится в России все больше и больше. Надеюсь, что в скором времени приеду сюда еще.

Игра получается хорошей, повезло увидеть красивый гол. Мне все здесь нравится. Возобновить карьеру в России? Нет, я уже очень стар для этого. Уже все», – сказал южноамериканец.

Роналдиньо в период с 1999 по 2013 годы провел 97 матчей за сборную Бразилии и забил 33 гола.