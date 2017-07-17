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    Роналдиньо: «Я уже стар, чтобы играть в РФПЛ»

    Звезда футбола прошлого бразилец Роналдиньо в перерыве матча первого тура РФПЛ между «Ахматом» и «Амкаром» (1:0) рассказал в интервью каналу «Наш футбол» о том, как его встречают в России и возможно ли в нашей стране возобновление его карьеры.

    «Я много раз приезжал в Россию, и каждый раз меня здесь тепло встречали. Нравится в России все больше и больше. Надеюсь, что в скором времени приеду сюда еще.

    Игра получается хорошей, повезло увидеть красивый гол. Мне все здесь нравится. Возобновить карьеру в России? Нет, я уже очень стар для этого. Уже все», – сказал южноамериканец.

    Роналдиньо в период с 1999 по 2013 годы провел 97 матчей за сборную Бразилии и забил 33 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 00:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 июля 2017, 19:26

      А для чего он вобще приезжал ? Кто-нибудь понял ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 17 июля 2017, 13:39

      Эх, а жаль. Ты был крут как футболист. Играл легко с желанием и всегда с улыбкой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 06:37

      А в Арарат Москва?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 июля 2017, 00:40

      Ты супер star, что бы играть в рфпл!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 июля 2017, 00:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ой ,лукавишь.....
      А за дэнги?
      Нуууу,за боооольшие дэнги?
      А за оооочинь боооольшие дэнги?

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. > alex1951 17 июля 2017, 01:11

      Дятел.

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