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Роналдиньо: «Я уже стар, чтобы играть в РФПЛ»

17 июля 2017, 00:17
6

Звезда футбола прошлого бразилец Роналдиньо в перерыве матча первого тура РФПЛ между «Ахматом» и «Амкаром» (1:0) рассказал в интервью каналу «Наш футбол» о том, как его встречают в России и возможно ли в нашей стране возобновление его карьеры.

«Я много раз приезжал в Россию, и каждый раз меня здесь тепло встречали. Нравится в России все больше и больше. Надеюсь, что в скором времени приеду сюда еще.

Игра получается хорошей, повезло увидеть красивый гол. Мне все здесь нравится. Возобновить карьеру в России? Нет, я уже очень стар для этого. Уже все», – сказал южноамериканец.

Роналдиньо в период с 1999 по 2013 годы провел 97 матчей за сборную Бразилии и забил 33 гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Роналдиньо
Комментарии (6)
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alex1951
1500240247
Ой ,лукавишь..... А за дэнги? Нуууу,за боооольшие дэнги? А за оооочинь боооольшие дэнги?
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DeutschlandUberAlles
1500241205
Ты супер star, что бы играть в рфпл!
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Дядя Серёжа
1500262643
А в Арарат Москва?
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SPARTAK 85
1500287973
Эх, а жаль. Ты был крут как футболист. Играл легко с желанием и всегда с улыбкой.
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Обер-КанцлерЪ
1500308809
А для чего он вобще приезжал ? Кто-нибудь понял ?
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