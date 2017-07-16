Де Лаурентис: «Надеемся, что пришло время для победы «Наполи» в Серии А»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выразил надежду на победу своей команды в чемпионате Италии-2017/18.

«Мы никого не продали, и даже купили нескольких игроков. Поэтому все мы надеемся, что в этом сезоне пришло наше время для выигрыша Скудетто. Маурицио Сарри хорошо влияет на игроков, каждый рад с ним работать. Мы – большая семья, где ссорам и скандалам нет места. У нас все работает идеально», – сказал итальянец.

В четверг неаполитанский клуб официально арендовал защитника «Ромы» Мариу Руя. Ранее состав пополнил полузащитник Адам Уна, ранее выступавший за «Бордо».

Сезон в Серии А начнется 20 августа.