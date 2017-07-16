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    Де Лаурентис: «Надеемся, что пришло время для победы «Наполи» в Серии А»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выразил надежду на победу своей команды в чемпионате Италии-2017/18.

    «Мы никого не продали, и даже купили нескольких игроков. Поэтому все мы надеемся, что в этом сезоне пришло наше время для выигрыша Скудетто. Маурицио Сарри хорошо влияет на игроков, каждый рад с ним работать. Мы – большая семья, где ссорам и скандалам нет места. У нас все работает идеально», – сказал итальянец.

    В четверг неаполитанский клуб официально арендовал защитника «Ромы» Мариу Руя. Ранее состав пополнил полузащитник Адам Уна, ранее выступавший за «Бордо».

    Сезон в Серии А начнется 20 августа.

    Источник: Football Italia

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    16.07.2017 15:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 16 июля 2017, 19:50

      5й год перед началом СериАла слышим одно и тоже)
      Дежавю, ей Богу))

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 16 июля 2017, 18:23

      единственный фаворит в этом сезоне та это Наполи

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 17:05

      Ну что ж..... Цель такая хорошая, амбициозная.... Дело за малым - обойти Юве по очкам и желательно с очными победами.... А так - это только слова....

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