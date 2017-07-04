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    Уна, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Наполи»

    «Наполи» в своем официальном твиттере объявил о подписании контракта с Адамом Уна. 20-летний француз алжирского происхождения начал взрослую карьеру в «Бордо», футболистом которого являлся с 2015 года до сегодняшнего дня. По информации ресурса Football Italia, французский клуб заработал на сделке 10 миллионов и может получить еще 2 миллиона в случае удачного выступления Уна в новой команде.

    В прошедшем сезоне Уна забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 30 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро. В июне «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Зенита». Позже агент Уна опроверг информацию о переходе своего клиента в российский клуб, сославшись на низкий уровень РФПЛ.

    Трансфер подтвердил президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис. Итальянец выложил в твиттер фотографию с Уна в компании его агента и представителей клуба. «Добро пожаловать в Наполи, Адам!» – подписал снимок де Лаурентис.

    Источник: ФК «Наполи»

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    04.07.2017 00:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 июля 2017, 06:05

      что за сарказм уважаемые авторы бомбардира все и так знают что вы за спартак

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