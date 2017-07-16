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    Лема хочет покинуть «Монако» и перебраться в АПЛ

    Полузащитник «Монако» Тома Лема склоняется к переходу в «Арсенал». Как сообщается, 21-летний футболист потребовал от руководства монегасков осуществить его трансфер. Однако чемпионы Франции обеспокоены потерей слишком большого количества игроков этим летом. Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить за хавбека до 56 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Лиги 1 футболист провел 34 матча, забил девять голов и отдал десять результативных пасов. Его нынешнее соглашение с «Монако» действует до 2020 года.

    Источник: Goal.com

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    16.07.2017 09:48
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