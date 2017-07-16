Билья прошел медосмотр для «Милана»

В мае «Бомбардир» писал о договоренности между «Миланом» и «Лацио» по переходу полузащитника Лукаса Бильи. Сумма перехода оценивается в 18 миллионов евро.

Вчера 31-летний аргентинец посетил тренировочный центр «Casa Milan», где прошел медосмотр. Ожидается, что в ближайшее время «россонери» официально объявят о покупке нового игрока.

Билья перешел в римский клуб в июле 2013 года из «Андерлехта» за 8,4 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 34 встречах всех турниров. «Орлы» заняли пятое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2015/16.