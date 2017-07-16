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    Билья прошел медосмотр для «Милана»

    В мае «Бомбардир» писал о договоренности между «Миланом» и «Лацио» по переходу полузащитника Лукаса Бильи. Сумма перехода оценивается в 18 миллионов евро.

    Вчера 31-летний аргентинец посетил тренировочный центр «Casa Milan», где прошел медосмотр. Ожидается, что в ближайшее время «россонери» официально объявят о покупке нового игрока.

    Билья перешел в римский клуб в июле 2013 года из «Андерлехта» за 8,4 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 34 встречах всех турниров. «Орлы» заняли пятое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2015/16.

    Источник: Facebook.com

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    16.07.2017 02:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 16 июля 2017, 07:24

      Трансферы хорошие этим летом у Милана

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