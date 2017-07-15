Попов заявил, что «Спартак» в Суперкубке России обязан был обыгрывать «Локомотив» еще в основное время

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился эмоциями от завоевания Суперкубка России. По словам болгарина, красно-белые обязаны были снимать все вопросы о победителе во встрече с «Локомотивом» (2:1 д.в.) не дожидаясь дополнительного времени.

«Я очень доволен победой в Суперкубке России, потому что мы ее полностью заслужили. Мы провели хороший матч и должны были снимать все вопросы еще в основное время. «Спартак» доказал, что является сильнейшей командой в России, завоевав два трофея в течение нескольких месяцев», – приводит Попова болгарский портал «Дневник».

Напомним, «Спартак» завоевал Кубок России впервые в своей истории.