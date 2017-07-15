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    Попов заявил, что «Спартак» в Суперкубке России обязан был обыгрывать «Локомотив» еще в основное время

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился эмоциями от завоевания Суперкубка России. По словам болгарина, красно-белые обязаны были снимать все вопросы о победителе во встрече с «Локомотивом» (2:1 д.в.) не дожидаясь дополнительного времени.

    «Я очень доволен победой в Суперкубке России, потому что мы ее полностью заслужили. Мы провели хороший матч и должны были снимать все вопросы еще в основное время. «Спартак» доказал, что является сильнейшей командой в России, завоевав два трофея в течение нескольких месяцев», – приводит Попова болгарский портал «Дневник».

    Напомним, «Спартак» завоевал Кубок России впервые в своей истории.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2017 18:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 15 июля 2017, 20:01

      Понятное дело должен был обыгрывать это же договорной матч.

      -1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 15 июля 2017, 18:41

      Не Кубок, а Суперкубок России. Читал требования к кандидатам на трудоустройство на сайт. Там и знание иностранного языка есть и чего только еще нет. Судя по ошибкам, набирают безграмотных.

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