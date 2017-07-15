Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Попов заявил, что «Спартак» в Суперкубке России обязан был обыгрывать «Локомотив» еще в основное время

Попов заявил, что «Спартак» в Суперкубке России обязан был обыгрывать «Локомотив» еще в основное время

15 июля 2017, 18:31
2

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился эмоциями от завоевания Суперкубка России. По словам болгарина, красно-белые обязаны были снимать все вопросы о победителе во встрече с «Локомотивом» (2:1 д.в.) не дожидаясь дополнительного времени.

«Я очень доволен победой в Суперкубке России, потому что мы ее полностью заслужили. Мы провели хороший матч и должны были снимать все вопросы еще в основное время. «Спартак» доказал, что является сильнейшей командой в России, завоевав два трофея в течение нескольких месяцев», – приводит Попова болгарский портал «Дневник».

Напомним, «Спартак» завоевал Кубок России впервые в своей истории.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Спартак Локомотив Попов Ивелин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Супермачо
1500133284
Не Кубок, а Суперкубок России. Читал требования к кандидатам на трудоустройство на сайт. Там и знание иностранного языка есть и чего только еще нет. Судя по ошибкам, набирают безграмотных.
Ответить
Muhametshin
1500138075
Понятное дело должен был обыгрывать это же договорной матч.
Ответить
Главные новости
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
5
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
11
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
12
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
22
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
69
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
19
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
20
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
38
Все новости
Все новости
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
3
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
22
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
69
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
19
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
20
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
38
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+