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    Хавбек «Ливерпуля» Кент может продолжить карьеру в «Халл Сити»

    «Халл Сити» хочет заполучить полузащитника «Ливерпуля» Райана Кента. «Тигры» ведут переговоры о годичной аренде 20-летнего игрока.

    Мерсисайдцы в свою очередь параллельно обсуждают с командой российского специалиста Леонида Слуцкого трансфер защитника Эндрю Робертсона. В «Халле» надеются, что в случае успешного завершения сделки по 23-летнему шотландцу красные без раздумий согласятся отдать им Кента.

    Прошлый сезон Кент провел в аренде «Барнсли», записав на свой счет три гола в 43-х встречах Чемпионшипа.

    Источник: Liverpool Echo

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    15.07.2017 18:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 15 июля 2017, 19:14

      Кент восьмерка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 18:28

      К Лёне плохие "кенты" не идут, пусть будет так).

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