Хавбек «Ливерпуля» Кент может продолжить карьеру в «Халл Сити»

«Халл Сити» хочет заполучить полузащитника «Ливерпуля» Райана Кента. «Тигры» ведут переговоры о годичной аренде 20-летнего игрока.

Мерсисайдцы в свою очередь параллельно обсуждают с командой российского специалиста Леонида Слуцкого трансфер защитника Эндрю Робертсона. В «Халле» надеются, что в случае успешного завершения сделки по 23-летнему шотландцу красные без раздумий согласятся отдать им Кента.

Прошлый сезон Кент провел в аренде «Барнсли», записав на свой счет три гола в 43-х встречах Чемпионшипа.