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    Мутко заявил, что Безбородов хорошо отработал матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Локомотивом»

    Глава РФС Виталий Мутко положительно отозвался о судействе Владислава Безбородова в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1 д.в.). Вице-премьер РФ считает, что петербургский арбитр никак не повлиял на результат своими решениями.

    После встречи главный тренер железнодорожников Юрий Семин остался недоволен действиями судейской бригады.

    «В целом, считаю, судья ничем игру не испортил – его вообще не было видно весь матч, он давал играть, бороться, он так все время судит. Были «качели» все 120 минут. Не пойму, в каком моменте судья решил исход матча? Просто играйте.

    Все сослагательные вещи – «если бы, то игра сложилась вот так» – к футболу не применимы. Сложилось так, и уже ничего не поделаешь.

    Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков предлагает вернуться к практике приглашения иностранных арбитров на ключевые матчи РФПЛ? Послушайте, у нас сегодня восемь арбитров ФИФА, один из них готовится к чемпионату мира. А как вы хотели – футбол без обсуждения судейства? Но есть судейский комитет, которому давать оценки, всем надо заниматься своими делами.

    Матч длится 120 минут, причем здесь судейство? Удивляет иногда однозначность: вот он должен был сделать так-то. Давайте исходить из того, что судья на поле – старший, он принимает решение, а если кто-то хочет судить, значит, надо переквалифицироваться и приходить в судейский корпус», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    15.07.2017 17:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +160

      виктоша 15 июля 2017, 19:55

      Мутко просто жалко денег на внедрение аппаратуры видеоповторов. Ретроград, короче, типичный совковый чинуша. Долой Мутко!

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > виктоша 16 июля 2017, 02:17

      какие видеоповторы?? с ними будет сложно арбитров "покупать", пока ФИФА не обязует, у нас их не будет.

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 15 июля 2017, 19:01

      А может хватит печатать мнения этого шизоида.

      0
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      Рейтинг: +547

      avera 15 июля 2017, 19:01

      Давайте мутко сделаем судьёй.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 июля 2017, 18:52

      МуДко начал разбираться в футболе ? ........

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2017, 18:38

      В. Мудко: "... всем надо заниматься своими делами...", ну, что всё правильно, и Мудко
      нужно заниматься речными трамвайчиками, а не влезать в футбольные дела, на это
      есть специалисты.

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      Рейтинг: +71

      besk 15 июля 2017, 18:02

      Особенно когда не удалил Адриано!

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 15 июля 2017, 17:58

      Ну если мутко сказал, тогда канеШна...

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