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  • Мутко заявил, что Безбородов хорошо отработал матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Локомотивом»

Мутко заявил, что Безбородов хорошо отработал матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Локомотивом»

15 июля 2017, 17:46
8

Глава РФС Виталий Мутко положительно отозвался о судействе Владислава Безбородова в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1 д.в.). Вице-премьер РФ считает, что петербургский арбитр никак не повлиял на результат своими решениями.

После встречи главный тренер железнодорожников Юрий Семин остался недоволен действиями судейской бригады.

«В целом, считаю, судья ничем игру не испортил – его вообще не было видно весь матч, он давал играть, бороться, он так все время судит. Были «качели» все 120 минут. Не пойму, в каком моменте судья решил исход матча? Просто играйте.

Все сослагательные вещи – «если бы, то игра сложилась вот так» – к футболу не применимы. Сложилось так, и уже ничего не поделаешь.

Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков предлагает вернуться к практике приглашения иностранных арбитров на ключевые матчи РФПЛ? Послушайте, у нас сегодня восемь арбитров ФИФА, один из них готовится к чемпионату мира. А как вы хотели – футбол без обсуждения судейства? Но есть судейский комитет, которому давать оценки, всем надо заниматься своими делами.

Матч длится 120 минут, причем здесь судейство? Удивляет иногда однозначность: вот он должен был сделать так-то. Давайте исходить из того, что судья на поле – старший, он принимает решение, а если кто-то хочет судить, значит, надо переквалифицироваться и приходить в судейский корпус», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия Спартак Локомотив Мутко Виталий Безбородов Владислав
Комментарии (8)
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Tostao
1500130689
Ну если мутко сказал, тогда канеШна...
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besk
1500130969
Особенно когда не удалил Адриано!
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vladimir-7
1500133088
В. Мудко: "... всем надо заниматься своими делами...", ну, что всё правильно, и Мудко нужно заниматься речными трамвайчиками, а не влезать в футбольные дела, на это есть специалисты.
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VikNMar
1500133929
МуДко начал разбираться в футболе ? ........
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avera
1500134479
Давайте мутко сделаем судьёй.
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sergey_86-76
1500134489
А может хватит печатать мнения этого шизоида.
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виктоша
1500137726
Мутко просто жалко денег на внедрение аппаратуры видеоповторов. Ретроград, короче, типичный совковый чинуша. Долой Мутко!
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