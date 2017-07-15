Чичарито выбирает между «Вест Хэмом» и «Челси»

Нападающий «Байера» Чичарито все ближе к переезду в чемпионат Англии. Помимо «Вест Хэма» 29 летний игрок имеет также предложение от «Челси».

Таким образом, мексиканцу предстоит сделать выбор: стать ключевой фигурой в атаке в команде Славена Билича или сражаться за место в основе в коллективе Антонио Конте.

Напомним, форвард уже выступал в АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» с 2010 по 2014 год.

В минувшем сезоне Чичарито провел 36 матчей за «аптекарей», записав на свой счет 13 голов и четыре результативные передачи. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2018 года.