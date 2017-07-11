Мончи заявил, что «Рома» не интересуется Велой

Спортивный директор «Ромы» Мончи заявил, что нападающий «Реала Сосьедад» Карлос Вела не входит в сферу интересов «волков». Ранее итальянские и испанские СМИ связывали 28-летнего мексиканца с переходом в римский клуб.

«Вела, Товен и Бен Арфа – хорошие игроки, но сегодня они не являются приоритетными для «Ромы». В своей голове я держу совершенно другие фамилии, которые не озвучивались прессой», – сказал Мончи.

Контракт Велы с баскским клубом истекает в июне 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.