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    Мончи заявил, что «Рома» не интересуется Велой

    Спортивный директор «Ромы» Мончи заявил, что нападающий «Реала Сосьедад» Карлос Вела не входит в сферу интересов «волков». Ранее итальянские и испанские СМИ связывали 28-летнего мексиканца с переходом в римский клуб.

    «Вела, Товен и Бен Арфа – хорошие игроки, но сегодня они не являются приоритетными для «Ромы». В своей голове я держу совершенно другие фамилии, которые не озвучивались прессой», – сказал Мончи.

    Контракт Велы с баскским клубом истекает в июне 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

    Источник: Football Espana

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    11.07.2017 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      Just think 11 июля 2017, 16:21

      Надо уволить этого мончи продали молодых хороших игроков и хотят купить стариков хватит итак много заработали

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