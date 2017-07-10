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  • Червиченко: «Дзюбу примут в любом клубе и не будут кричать, что он «мясной»

Червиченко: «Дзюбу примут в любом клубе и не будут кричать, что он «мясной»

10 июля 2017, 17:33
28

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе открыта дорога в любой клуб из РФПЛ. По его мнению, в первую очередь всех интересуют игровые качества 28-летнего футболиста, а не его спартаковское прошлое.

Сегодня появилась информация, что петербуржцы намерены продать форварда нынешним летом и предложили его красно-белым, однако те ответили отказом.

«Не уверен, что Дзюба сам пойдет в «Спартак». И руководство красно-белых вряд ли захочет возвращать Артема. Федун известен обидчивостью и неприязнью к тем, кому он хоть раз в чем-то отказал. По поводу возможной продажи Дзюбы – все может быть. Пришли новые люди, которые могут смотреть на атаку «Зенита» как-то иначе. Хотя я не думаю, что это достоверная информация, больше похоже на утку.

Если «Зенит» захочет расстаться с Дзюбой, то помимо «Спартака» его может приобрести «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, в котором некому забивать. А поскольку Дзюба у нас человек мультиклубный, то фанаты любого клуба примут его нормально, без всякой истерии, что он «мясной», «конский» или еще какой-то. В этом плане ему будет комфортно в любой команде», – сказал Червиченко.

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака» и защищал его цвета с 2006 по 2015 год с перерывами на аренду.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Червиченко Андрей
Комментарии (28)
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marslond
1499697434
Спартаку он на фиг не нужен Адриано, Зе и Промес, куда ещё его, тем более они под футбол Карреры подходят неплохо, а вот Дзюба? Вот Тосно, точно с радостью примет)))
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Спартач_навсегда
1499697556
не это не лечится......)
Ответить
Spartak №1
1499698052
блинь опять червь бормочить.... Приходит мужик к психиатру: — Доктор, у меня мания величия. — Какое может быть величие у тебя, жалкого, ничтожного червяка!
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Диктор
1499698352
Да пусть играет где хочет-кроме Спартака.
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Вадим 1972
1499701408
Начнём с того, что Дзюба не согласится получать меньше, поэтому будет с удовольствием за те бабки, что платит Зенит, сидеть на скамейке запасных, чем за меньшие деньги бегать и надрываться на поле в любом другом клубе. У него на первом месте только бабло, иначе не ушёл бы из Спартака. Зенит сам ему предложил такую зарплату, вот теперь пусть и платит !
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slavа0508
1499701416
А что Червеченко уже с Кащенко отпустили???7не знал,,,
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Cthuq_58
1499703085
Уж кто известен обидчивостью, так это Червиченко.
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loko-the_best
1499703302
Мы бы приняли, но ему пришлось бы поработать
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insider_retro
1499704924
Хмм... "...Мультиклубный...".... Лучше было бы - "Мультизабивной"....
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Правдоруб100
1499712728
Ключевое слово - ЛЮБОЙ клуб, а значит НИКАКОЙ, где нибудь в провинции, типа Суходрищенска, где таким, как Дзюба самое место!!!
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