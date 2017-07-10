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    Червиченко: «Дзюбу примут в любом клубе и не будут кричать, что он «мясной»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе открыта дорога в любой клуб из РФПЛ. По его мнению, в первую очередь всех интересуют игровые качества 28-летнего футболиста, а не его спартаковское прошлое.

    Сегодня появилась информация, что петербуржцы намерены продать форварда нынешним летом и предложили его красно-белым, однако те ответили отказом.

    «Не уверен, что Дзюба сам пойдет в «Спартак». И руководство красно-белых вряд ли захочет возвращать Артема. Федун известен обидчивостью и неприязнью к тем, кому он хоть раз в чем-то отказал. По поводу возможной продажи Дзюбы – все может быть. Пришли новые люди, которые могут смотреть на атаку «Зенита» как-то иначе. Хотя я не думаю, что это достоверная информация, больше похоже на утку.

    Если «Зенит» захочет расстаться с Дзюбой, то помимо «Спартака» его может приобрести «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, в котором некому забивать. А поскольку Дзюба у нас человек мультиклубный, то фанаты любого клуба примут его нормально, без всякой истерии, что он «мясной», «конский» или еще какой-то. В этом плане ему будет комфортно в любой команде», – сказал Червиченко.

    Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака» и защищал его цвета с 2006 по 2015 год с перерывами на аренду.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2017 17:33
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 июля 2017, 11:31

      Жаба снова выползла на солнышко...
      Лично мне категорически пох, где примут и как назовут Шлюбу. Конец всё равно один. Гореть ему в аду. Вместе с Жабой.

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      Рейтинг: +111

      baddy 11 июля 2017, 10:43

      Точно в Локо его! Я и забыл, что клуб такой еще есть. Там и Денисов, и Тарасов, и Ари -все кого выперли из клубов. Артемки там не хватало, а так глядишь и на него ходить начнут.

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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 11 июля 2017, 05:31

      Упаси нас бог от засухи, наводнения и ...Бздюбы. Тренера РФПЛ.

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 10 июля 2017, 21:52

      Ключевое слово - ЛЮБОЙ клуб, а значит НИКАКОЙ, где нибудь в провинции, типа Суходрищенска, где таким, как Дзюба самое место!!!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 июля 2017, 20:42

      Пи...ар он ни какакой

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 19:42

      Хмм... "...Мультиклубный...".... Лучше было бы - "Мультизабивной"....

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 10 июля 2017, 19:15

      Мы бы приняли, но ему пришлось бы поработать

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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июля 2017, 19:13

      Дзюба первую половину Чемпа проведет в Зените . Если себя не покажет , зимой точно будет продан или в аренду . А сейчас - это просто фейк ! Чего обсуждать .

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      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 10 июля 2017, 19:11

      Уж кто известен обидчивостью, так это Червиченко.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 июля 2017, 19:10

      Дзюба может забыть о своих гонарарах. Пусть зубами вцепиться в скамейку запасных пока его вместе со скамейкой не подарят кому-нибудь. В аренду он тоже никому не нужен если Зенит не будет за него доплачивать. В комеди клуб пусть идёт писарем к Мартиросяну или скамейкой для Паши Воли.

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