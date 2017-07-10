Червиченко: «Дзюбу примут в любом клубе и не будут кричать, что он «мясной»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе открыта дорога в любой клуб из РФПЛ. По его мнению, в первую очередь всех интересуют игровые качества 28-летнего футболиста, а не его спартаковское прошлое.

Сегодня появилась информация, что петербуржцы намерены продать форварда нынешним летом и предложили его красно-белым, однако те ответили отказом.

«Не уверен, что Дзюба сам пойдет в «Спартак». И руководство красно-белых вряд ли захочет возвращать Артема. Федун известен обидчивостью и неприязнью к тем, кому он хоть раз в чем-то отказал. По поводу возможной продажи Дзюбы – все может быть. Пришли новые люди, которые могут смотреть на атаку «Зенита» как-то иначе. Хотя я не думаю, что это достоверная информация, больше похоже на утку.

Если «Зенит» захочет расстаться с Дзюбой, то помимо «Спартака» его может приобрести «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, в котором некому забивать. А поскольку Дзюба у нас человек мультиклубный, то фанаты любого клуба примут его нормально, без всякой истерии, что он «мясной», «конский» или еще какой-то. В этом плане ему будет комфортно в любой команде», – сказал Червиченко.

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака» и защищал его цвета с 2006 по 2015 год с перерывами на аренду.