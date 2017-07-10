Фурсенко заявил, что не предлагал «Спартаку» купить Дзюбу

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что он не предлагал «Спартаку» купить нападающего Артема Дзюбу. Сегодня появилась информация, что петербуржцы обратились к руководству красно-белых с предложением приобрести 28-летнего игрока, однако в московском клубе ответили отказом.

«Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал», – сказал Фурсенко.

Напомним, Дзюба защищал цвета «Спартака» с 2006 по 2015 год, после чего перешел в «Зенит» на правах свободного агента, не захотев продлевать с красно-белыми контракт.