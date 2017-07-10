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    Фурсенко заявил, что не предлагал «Спартаку» купить Дзюбу

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что он не предлагал «Спартаку» купить нападающего Артема Дзюбу. Сегодня появилась информация, что петербуржцы обратились к руководству красно-белых с предложением приобрести 28-летнего игрока, однако в московском клубе ответили отказом.

    «Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал», – сказал Фурсенко.

    Напомним, Дзюба защищал цвета «Спартака» с 2006 по 2015 год, после чего перешел в «Зенит» на правах свободного агента, не захотев продлевать с красно-белыми контракт.

    Источник: ТАСС

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    10.07.2017 16:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 11 июля 2017, 05:36

      Такая скотина нужна самому...
      (Как мужик... Бздюбу продавал)

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 11 июля 2017, 00:11

      То что было-позабыла...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 июля 2017, 20:01

      100 пудов это Кокорин позвонил Федуну и пытался отомстить Дузюбе за мух . А Фурсик не причём. Он так мимо проходил.

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 10 июля 2017, 19:24

      Эээ, не отмазывайся - пытался втюхать захудалый товар!

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 10 июля 2017, 18:46

      Фурсенко понимает, что такой игрочишка с огромнейшей зарплатой в России никому не нужен. В Европе тем более. Щас сядет на лавку и будет получать спокойно свои миллионы

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июля 2017, 18:39

      если Манчини не такой как Луческу то сразу поймет кто такой Дзюба и на х-н он нужен Зениту

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      Рейтинг: +64

      Freaky 10 июля 2017, 17:07

      Стоило ожидать подобной новости.)

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