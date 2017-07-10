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Фурсенко заявил, что не предлагал «Спартаку» купить Дзюбу

10 июля 2017, 16:59
7

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что он не предлагал «Спартаку» купить нападающего Артема Дзюбу. Сегодня появилась информация, что петербуржцы обратились к руководству красно-белых с предложением приобрести 28-летнего игрока, однако в московском клубе ответили отказом.

«Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал», – сказал Фурсенко.

Напомним, Дзюба защищал цвета «Спартака» с 2006 по 2015 год, после чего перешел в «Зенит» на правах свободного агента, не захотев продлевать с красно-белыми контракт.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Фурсенко Сергей
Комментарии (7)
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Freaky
1499695679
Стоило ожидать подобной новости.)
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Garrincha58
1499701182
если Манчини не такой как Луческу то сразу поймет кто такой Дзюба и на х-н он нужен Зениту
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Aleksandr_1986_Spb_
1499701613
Фурсенко понимает, что такой игрочишка с огромнейшей зарплатой в России никому не нужен. В Европе тем более. Щас сядет на лавку и будет получать спокойно свои миллионы
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Leon_ARS
1499703889
Эээ, не отмазывайся - пытался втюхать захудалый товар!
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RedWhiteFans2
1499706095
100 пудов это Кокорин позвонил Федуну и пытался отомстить Дузюбе за мух . А Фурсик не причём. Он так мимо проходил.
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77SAM
1499721074
То что было-позабыла...
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Дядя Серёжа
1499740588
Такая скотина нужна самому... (Как мужик... Бздюбу продавал)
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