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    Широков ждет звонка от Фурсенко

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков не исключает варианта своего возвращения в Санкт-Петербург, но лишь в качестве менеджера.

    Напомним, Широков выступал за петербургский клуб в период с 2008 по 2014 год, став с командой двукратным чемпионом России.

    – В «Зените» проходит большая перестройка. В том числе и в составе. Не станет ли это проблемой, особенно в первых турах чемпионата?

    – Трудно сказать, хватит ли времени Манчини наиграть состав. Футболисты-то все высокопрофессиональные. Не думаю, что для них есть проблема перейти с одной тактики на другую. На все равно нужно время. Не знаю, как быстро они перестроятся. Надеюсь, как можно раньше…

    – Для вас стало неожиданным, что новое руководство решило избавиться едва ли не от половины состава? Новый спортивный директор Константин Сарсания сказал, что они просто не подходят команде по уровню.

    – Если Константин Сергеевич так говорит, то имеет на то основание. Это очень опытный спортивный менеджер. Со стороны, думаю, видно даже лучше, чем изнутри. Он понимает ошибки, которые сделал предыдущий менеджмент, и не сразу сказал, что ему нужны такие-то игроки. Естественно, сначала состоялся тщательный анализ. Думаю, Сарсания можно доверять. Не скажу, что старые игроки намного хуже, чем пришедшие. Но решили, что новые игроки принесут больше пользы.

    – Работу предыдущего менеджмента можно назвать провальной?

    – Не думаю. Все-таки Максим Львович Митрофанов отработал в «Зените» больше десяти лет и при его правлении были достаточно серьезные успехи.

    – Недавно Сергей Фурсенко сказал, что хотел бы вернуть Андрея Аршавина в «Зенит». Не подумали, что на месте его имени могла быть ваша фамилия?

    – Нет (улыбается). На его месте вряд ли могла быть моя фамилия. Аршавин для Петербурга, наверное, более значим, чем я. Да и выиграл больше. Андрей – футбольный символ наряду с Кержаковым. Кстати, надеюсь, Саша останется в клубе в каком-то качестве.

    – Если все же предположить, что звонок от Фурсенко поступит?

    – Конечно, в таком случае предложение рассмотрю. Но уже исключительно какую-то работу менеджера.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.07.2017 09:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 11 июля 2017, 05:50

      Позвони мне, позвони...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 10 июля 2017, 19:05

      Надо ему номер скинуть для начала. Телефона Широкова у Фурсенко видимо нет...

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 июля 2017, 16:08

      У меня вопрос -
      Менеджер это кто - завхоз?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 июля 2017, 13:20

      "Завидую" будущим подчиненным этого говно-менеджера...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 10 июля 2017, 12:02

      Вы одну и туже статью несколько раз выпустили под разными заголовками. Не договорились между собой какой из них более кричащий?

      -1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 10 июля 2017, 11:31

      Будет составлять компанию Дзюбе и Кокорину, но уже как начальник.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 июля 2017, 10:46

      Шел бы ты лучше к Генахе в напарники.))

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 10 июля 2017, 10:20

      Развалили команду в свое время, теперь назад собрались зас ран цы.

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 10:13

      А ты как то проявил себя в области менеджемента? Исправь ошибку в моём написании.
      (Не подсказывать)

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Дядя Серёжа 10 июля 2017, 12:34

      исправлять должен тот, кто писал, а не говорил...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 09:37

      Многие хотят остаться в клубе в "каком-то качестве"... Менеджером чего-то... Что-то делать, лишь бы ничего не делать... И не за что не отвечать... Это по нашему... Играть кто будет, титулы добывать?...

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