Широков ждет звонка от Фурсенко

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков не исключает варианта своего возвращения в Санкт-Петербург, но лишь в качестве менеджера.

Напомним, Широков выступал за петербургский клуб в период с 2008 по 2014 год, став с командой двукратным чемпионом России.

– В «Зените» проходит большая перестройка. В том числе и в составе. Не станет ли это проблемой, особенно в первых турах чемпионата?

– Трудно сказать, хватит ли времени Манчини наиграть состав. Футболисты-то все высокопрофессиональные. Не думаю, что для них есть проблема перейти с одной тактики на другую. На все равно нужно время. Не знаю, как быстро они перестроятся. Надеюсь, как можно раньше…

– Для вас стало неожиданным, что новое руководство решило избавиться едва ли не от половины состава? Новый спортивный директор Константин Сарсания сказал, что они просто не подходят команде по уровню.

– Если Константин Сергеевич так говорит, то имеет на то основание. Это очень опытный спортивный менеджер. Со стороны, думаю, видно даже лучше, чем изнутри. Он понимает ошибки, которые сделал предыдущий менеджмент, и не сразу сказал, что ему нужны такие-то игроки. Естественно, сначала состоялся тщательный анализ. Думаю, Сарсания можно доверять. Не скажу, что старые игроки намного хуже, чем пришедшие. Но решили, что новые игроки принесут больше пользы.

– Работу предыдущего менеджмента можно назвать провальной?

– Не думаю. Все-таки Максим Львович Митрофанов отработал в «Зените» больше десяти лет и при его правлении были достаточно серьезные успехи.

– Недавно Сергей Фурсенко сказал, что хотел бы вернуть Андрея Аршавина в «Зенит». Не подумали, что на месте его имени могла быть ваша фамилия?

– Нет (улыбается). На его месте вряд ли могла быть моя фамилия. Аршавин для Петербурга, наверное, более значим, чем я. Да и выиграл больше. Андрей – футбольный символ наряду с Кержаковым. Кстати, надеюсь, Саша останется в клубе в каком-то качестве.

– Если все же предположить, что звонок от Фурсенко поступит?

– Конечно, в таком случае предложение рассмотрю. Но уже исключительно какую-то работу менеджера.