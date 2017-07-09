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    Лукаку недолго думал над предложением «МЮ»

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку признался, что всегда мечтал играть в команде, которая борется за титул в каждом турнире.

    «Все понимают, что это самый большой клуб в мире. В нем все мечтают снова завоевать титул чемпиона Премьер-лиги, снова стать доминирующим в мире. О таком развитии событий и я мечтал с самого детства. Когда я получил предложение, то не стал долго раздумывать. Я очень рад и надеюсь стать частью истории «МЮ».

    Откровенно говоря, кто может отказать самому большому клубу в мире? Лучший стадион в Англии, лучшие фанаты. Это прекрасная возможность для меня. Я всегда говорил, что хочу играть за команду, которая нацеливается на победу в каждом турнире, в котором участвует», – приводит слова Лукаку ESPN.

    В субботу «Манчестер Юнайтед» объявил о достижении договоренности с «Эвертоном» по трансферу Лукаку. Сам футболист должен пройти медосмотр в ближайшее время в США, где он был арестован полицией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2017 10:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +87

      bakha23 9 июля 2017, 16:32

      за 100лямов Эвертон и без его согласия продали бы )))

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 июля 2017, 16:09

      Ну ну...Там твой "друг" Маур тебя уже ждет...Один раз терки уже были.

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      Рейтинг: +117

      Tonka88 > mutabor0992 9 июля 2017, 22:14

      С Матой тоже тёрки были, а щас вон посмотри, всё норм вроде, и Маур счастлив и Мата в поряде... Так что пусть играет. МЮ такой трансфер только на пользу! Лукаку сильный нап.

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