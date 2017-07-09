Лукаку недолго думал над предложением «МЮ»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку признался, что всегда мечтал играть в команде, которая борется за титул в каждом турнире.

«Все понимают, что это самый большой клуб в мире. В нем все мечтают снова завоевать титул чемпиона Премьер-лиги, снова стать доминирующим в мире. О таком развитии событий и я мечтал с самого детства. Когда я получил предложение, то не стал долго раздумывать. Я очень рад и надеюсь стать частью истории «МЮ».

Откровенно говоря, кто может отказать самому большому клубу в мире? Лучший стадион в Англии, лучшие фанаты. Это прекрасная возможность для меня. Я всегда говорил, что хочу играть за команду, которая нацеливается на победу в каждом турнире, в котором участвует», – приводит слова Лукаку ESPN.

В субботу «Манчестер Юнайтед» объявил о достижении договоренности с «Эвертоном» по трансферу Лукаку. Сам футболист должен пройти медосмотр в ближайшее время в США, где он был арестован полицией.