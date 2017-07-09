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    Точилин: «Перед началом сезона говорилось, что «Динамо» надо закрепиться в ФНЛ. Может быть, задачу поменяют»

    Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин подвел итог первому матчу сезона в ФНЛ против «Енисея» (2:1). В минувшем сезоне команда заняла первое место в зоне «Запад» ПФЛ и вышла в следующую по уровню лигу.

    «Победа далась тяжело, потому что мы пока только знакомимся с ФНЛ, адаптируемся. Но сегодня удача была на нашей стороне, и эту удачу команда заслужила игрой и самоотдачей. Перед началом сезона говорилось, что для начала «Динамо» хорошо бы закрепиться в ФНЛ. У нас есть проблемы, если говорить о содержании игры. И физически мы пока не в оптимальном состоянии. Нужно работать. Но у команды есть характер. Будем стараться прибавлять от игры к игре, а там посмотрим. Может быть, задачу нам и поменяют», — сказал специалист.

    Для экс-тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева матч стал дебютным на посту главкома красноярского клуба.

    Источник: ФК «Динамо» Спб

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    09.07.2017 01:15
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