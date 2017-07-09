Точилин: «Перед началом сезона говорилось, что «Динамо» надо закрепиться в ФНЛ. Может быть, задачу поменяют»

Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин подвел итог первому матчу сезона в ФНЛ против «Енисея» (2:1). В минувшем сезоне команда заняла первое место в зоне «Запад» ПФЛ и вышла в следующую по уровню лигу.

«Победа далась тяжело, потому что мы пока только знакомимся с ФНЛ, адаптируемся. Но сегодня удача была на нашей стороне, и эту удачу команда заслужила игрой и самоотдачей. Перед началом сезона говорилось, что для начала «Динамо» хорошо бы закрепиться в ФНЛ. У нас есть проблемы, если говорить о содержании игры. И физически мы пока не в оптимальном состоянии. Нужно работать. Но у команды есть характер. Будем стараться прибавлять от игры к игре, а там посмотрим. Может быть, задачу нам и поменяют», — сказал специалист.

Для экс-тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева матч стал дебютным на посту главкома красноярского клуба.