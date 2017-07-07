«Арсенал» предложил «Монако» за Лема 45 миллионов

Полузащитник «Монако» Тома Лема продолжает находиться в поле зрения скаутов «Арсенала», сообщает L’Equipe. Англичане уже сделали предложение своим коллегам из Франции, оценив 21-летнего футболиста в 45 миллионов евро – предыдущее предложение составляло 40 миллионов плюс бонусы.

В прошлом сезоне Лема сыграл в 34 матчах, забив в них девять голов и отдал 10 результативных передач. Стоит отметить, что действующий контракт полузащитника с «Монако» рассчитан до середины 2020 года.