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    «Халл Сити» презентовал форму на будущий сезон

    Клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити», тренируемый российским специалистом Леонидом Слуцким, представил домашний комплект формы на грядущий сезон. Он выполнен в черно-оранжевой цветовой гамме. Во время презентации была проведена автограф-сессия с участием футболистов команды и тренерского штаба.

    Новый розыгрыш Чемпионшипа «тигры» начнут гостевым матчем против «Астон Виллы» (5 августа), которая недавно подписала контракт с Джоном Терри.

    Источник: Twitter

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    06.07.2017 20:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 7 июля 2017, 08:56

      Подскажите, а где фамилию Абрамовича напечатали?

      0
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 7 июля 2017, 00:28

      Шахтёр!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 июля 2017, 20:57

      Симпатишно

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