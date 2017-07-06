«Халл Сити» презентовал форму на будущий сезон

Подскажите, а где фамилию Абрамовича напечатали?
Клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити», тренируемый российским специалистом Леонидом Слуцким, представил домашний комплект формы на грядущий сезон. Он выполнен в черно-оранжевой цветовой гамме. Во время презентации была проведена автограф-сессия с участием футболистов команды и тренерского штаба.
Новый розыгрыш Чемпионшипа «тигры» начнут гостевым матчем против «Астон Виллы» (5 августа), которая недавно подписала контракт с Джоном Терри.
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— Hull City (@HullCity) 6 июля 2017 г.