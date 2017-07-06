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  • «Фратрия» отказалась от приглашения на вручение золотых медалей «Спартаку»

«Фратрия» отказалась от приглашения на вручение золотых медалей «Спартаку»

6 июля 2017, 17:55
5

Главное объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» известило общественность, что ограниченное количество членов группировки получили приглашения на церемонию награждения красно-белых золотыми медалями за сезон-2016/17, по итогам которого москвичи стали чемпионами. Однако присутствовать на мероприятии «Фратрия» отказывается. Причины излагаются в официальном заявлении объединения.

«Как было объявлено, награждение золотыми медалями игроков и тренеров «Спартака» состоится 8 июля и будет закрытым для болельщиков команды. На это мероприятие были приглашены несколько представителей от объединения «Фратрия».

Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности с остальными болельщиками и отказываемся от приглашения.

Чемпионство «Спартака» воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков», – говорится в заявлении.

«Спартаку» вручат медали 8 июля в одном из концертных залов столицы.

Источник: Фратрия
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
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SPACE TRUCKIN
1499354162
ФРАТРИЯ права - все болели-выделять кого-то неправильно...можно было на Открытие-Арена организовать праздник для всех КБ - игроков,фанов,работников клуба и стадиона,ветеранов...маху дали - за 16 лет забыли,видимо,как нужно праздновать...(
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VVK13
1499354742
чего вы так накинулись, ну ведь и Открытие не вместит всех желающих
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Fancyfall
1499364579
надо на первом домашнем матче вручать, а не в концертном зале...
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