«Фратрия» отказалась от приглашения на вручение золотых медалей «Спартаку»

Главное объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» известило общественность, что ограниченное количество членов группировки получили приглашения на церемонию награждения красно-белых золотыми медалями за сезон-2016/17, по итогам которого москвичи стали чемпионами. Однако присутствовать на мероприятии «Фратрия» отказывается. Причины излагаются в официальном заявлении объединения.

«Как было объявлено, награждение золотыми медалями игроков и тренеров «Спартака» состоится 8 июля и будет закрытым для болельщиков команды. На это мероприятие были приглашены несколько представителей от объединения «Фратрия».

Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности с остальными болельщиками и отказываемся от приглашения.

Чемпионство «Спартака» воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков», – говорится в заявлении.

«Спартаку» вручат медали 8 июля в одном из концертных залов столицы.