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    «Фратрия» отказалась от приглашения на вручение золотых медалей «Спартаку»

    Главное объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» известило общественность, что ограниченное количество членов группировки получили приглашения на церемонию награждения красно-белых золотыми медалями за сезон-2016/17, по итогам которого москвичи стали чемпионами. Однако присутствовать на мероприятии «Фратрия» отказывается. Причины излагаются в официальном заявлении объединения.

    «Как было объявлено, награждение золотыми медалями игроков и тренеров «Спартака» состоится 8 июля и будет закрытым для болельщиков команды. На это мероприятие были приглашены несколько представителей от объединения «Фратрия».

    Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности с остальными болельщиками и отказываемся от приглашения.

    Чемпионство «Спартака» воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков», – говорится в заявлении.

    «Спартаку» вручат медали 8 июля в одном из концертных залов столицы.

    Источник: Фратрия

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    06.07.2017 17:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 6 июля 2017, 21:09

      надо на первом домашнем матче вручать, а не в концертном зале...

      1
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > Fancyfall 6 июля 2017, 22:09

      тож неплохой вариант...только не проиграть бы ещё...))

      1
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      Рейтинг: +293

      VVK13 6 июля 2017, 18:25

      чего вы так накинулись, ну ведь и Открытие не вместит всех желающих

      5
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > VVK13 6 июля 2017, 18:51

      всё-таки на стадион побольше бы народа вместилось...и, кроме избранных,команду поздравили бы простые фаны,которые приходили на игры,обеспечивали поддержку на выезде,ветераны и т.д. Считаю,что руководство клуба поступило неправильно...

      5
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 6 июля 2017, 18:16

      ФРАТРИЯ права - все болели-выделять кого-то неправильно...можно было на Открытие-Арена организовать праздник для всех КБ - игроков,фанов,работников клуба и стадиона,ветеранов...маху дали - за 16 лет забыли,видимо,как нужно праздновать...(

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