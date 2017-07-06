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    Федун изменил свое мнение о видеоповторах в футболе

    Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поделился своей точкой зрений на систему видеоповторов в футболе по итогам Кубка конфедераций-2017, где система была апробирована на высшем уровне. По словам управленца, в скором времени к услугам этого нововведения придет и российский чемпионат.

    «Да, моя прежняя позиция поменялась, причем резко. С помощью повторов спорные случаи будут практически исключены, просто пока арбитры не привыкли пользоваться повтором. Всякие лжепадения, подленькие удары исподтишка и вызванные ими ошибки арбитров если не исчезнут, то их количество сократится до минимума. Поэтому я всячески «за».

    Есть ли шанс, что система видеоповторов, действовавшая на «Открытие Арене», где проходил Кубок конфедераций, останется в пользовании «Спартака»? Пока просто не знаю, забрала ли ее ФИФА. Если есть, мы с удовольствием станем ее использовать.

    Цена видеоповторов — $ 10 млн за сезон? Это на всех стадионах. Если все арены оборудовать. Думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Полагаю, после 2018 года будут рекомендации по введению видеоповторов. В целом же с введением видеоповторов футбол станет намного чище», – выразил уверенность Федун.

    Напомним, что ранее функционер выступал против введения новых технологий в футболе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 17:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 7 июля 2017, 10:31

      Насчет цены на систему все будет так же как когда-то было с мобильниками: сначала они были предметом роскоши,а сейчас даже у самых бедных это обычное средство связи!

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 05:02

      Мало кто помнит как появились видеоповторы во время репортажей. Было круто. И здесь будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 6 июля 2017, 22:32

      Не все так просто.Надо обкатать систему и на ошибках сделать правильные выводы

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 июля 2017, 18:30

      Постепенно до всех "доходит"!

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 6 июля 2017, 18:05

      Разумное "разруливание" спорных моментов с помощью техники правильное решение теперь"человек со свистком" не будет оставлять после игры не поиятный осадок для болельщиков, своим предвзятым судейством.По цене аппаратуры перебор явный.Сотовый телфон стоил когда-то "космически" сейчас почти у каждого.Видеоповторы дело времени

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 июля 2017, 17:47

      "Цена видеоповторов — $ 10 млн за сезон" - звучит как "покупка" судей перед сезоном )))

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 июля 2017, 17:38

      Цена видеоповторов - 10 миллионов долларов??? Уат из фаааак???
      Видеокамеры на стадионах установлены ведь, операторы есть, есть режиссеры . . . неужели оборудовать комнатку на 5 человек, поставить им 5 телевизоров, подключить к теликам, все камеры стадиона и просто нажимать на кнопку, перемотать и пауза - все это стоит 10 миллионов???
      Чо за нахрен??? Кнопка видеоповтора что, вся из бриллиантов сделана, весом 1 тонну??? Откуда такая охуенная цифра родилась?

      4
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 6 июля 2017, 17:35

      Он был против, никогда не видев систему в действии. Увидел и оценил все за и против. Аргументы ЗА перевесили, он изменил мнение. Абсолютно нормально. Только дебил твердит одно и то же - Манолас, Манолас.

      5
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 июля 2017, 17:27

      Не всем нужен чистый футбол, в мутной воде ловят рыбку чудами на букву М,

      4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 июля 2017, 17:22

      Кто видел, тот понял. Кто не понял, тому не дано.

      5
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