Федун изменил свое мнение о видеоповторах в футболе

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поделился своей точкой зрений на систему видеоповторов в футболе по итогам Кубка конфедераций-2017, где система была апробирована на высшем уровне. По словам управленца, в скором времени к услугам этого нововведения придет и российский чемпионат.

«Да, моя прежняя позиция поменялась, причем резко. С помощью повторов спорные случаи будут практически исключены, просто пока арбитры не привыкли пользоваться повтором. Всякие лжепадения, подленькие удары исподтишка и вызванные ими ошибки арбитров если не исчезнут, то их количество сократится до минимума. Поэтому я всячески «за».

Есть ли шанс, что система видеоповторов, действовавшая на «Открытие Арене», где проходил Кубок конфедераций, останется в пользовании «Спартака»? Пока просто не знаю, забрала ли ее ФИФА. Если есть, мы с удовольствием станем ее использовать.

Цена видеоповторов — $ 10 млн за сезон? Это на всех стадионах. Если все арены оборудовать. Думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Полагаю, после 2018 года будут рекомендации по введению видеоповторов. В целом же с введением видеоповторов футбол станет намного чище», – выразил уверенность Федун.

Напомним, что ранее функционер выступал против введения новых технологий в футболе.