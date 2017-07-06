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Федун изменил свое мнение о видеоповторах в футболе

6 июля 2017, 17:16
12

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поделился своей точкой зрений на систему видеоповторов в футболе по итогам Кубка конфедераций-2017, где система была апробирована на высшем уровне. По словам управленца, в скором времени к услугам этого нововведения придет и российский чемпионат.

«Да, моя прежняя позиция поменялась, причем резко. С помощью повторов спорные случаи будут практически исключены, просто пока арбитры не привыкли пользоваться повтором. Всякие лжепадения, подленькие удары исподтишка и вызванные ими ошибки арбитров если не исчезнут, то их количество сократится до минимума. Поэтому я всячески «за».

Есть ли шанс, что система видеоповторов, действовавшая на «Открытие Арене», где проходил Кубок конфедераций, останется в пользовании «Спартака»? Пока просто не знаю, забрала ли ее ФИФА. Если есть, мы с удовольствием станем ее использовать.

Цена видеоповторов — $ 10 млн за сезон? Это на всех стадионах. Если все арены оборудовать. Думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Полагаю, после 2018 года будут рекомендации по введению видеоповторов. В целом же с введением видеоповторов футбол станет намного чище», – выразил уверенность Федун.

Напомним, что ранее функционер выступал против введения новых технологий в футболе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Red narva
1499350739
Ну ,прям какой то ветренный,непостоянный ты Федун.То хочу,то не хочу..Одним словом...ФЕДУН!)))
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Одинокий волк Маквейд
1499350939
Кто видел, тот понял. Кто не понял, тому не дано.
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Сибирь за Спартак
1499351230
Не всем нужен чистый футбол, в мутной воде ловят рыбку чудами на букву М,
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Svoysvoemubrat
1499351701
Он был против, никогда не видев систему в действии. Увидел и оценил все за и против. Аргументы ЗА перевесили, он изменил мнение. Абсолютно нормально. Только дебил твердит одно и то же - Манолас, Манолас.
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Аристократ Олжик
1499351915
Цена видеоповторов - 10 миллионов долларов??? Уат из фаааак??? Видеокамеры на стадионах установлены ведь, операторы есть, есть режиссеры . . . неужели оборудовать комнатку на 5 человек, поставить им 5 телевизоров, подключить к теликам, все камеры стадиона и просто нажимать на кнопку, перемотать и пауза - все это стоит 10 миллионов??? Чо за нахрен??? Кнопка видеоповтора что, вся из бриллиантов сделана, весом 1 тонну??? Откуда такая охуенная цифра родилась?
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fanchik
1499353558
Разумное "разруливание" спорных моментов с помощью техники правильное решение теперь"человек со свистком" не будет оставлять после игры не поиятный осадок для болельщиков, своим предвзятым судейством.По цене аппаратуры перебор явный.Сотовый телфон стоил когда-то "космически" сейчас почти у каждого.Видеоповторы дело времени
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Serjoga
1499355017
Постепенно до всех "доходит"!
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Alex Flash
1499369576
Не все так просто.Надо обкатать систему и на ошибках сделать правильные выводы
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Дядя Серёжа
1499392956
Мало кто помнит как появились видеоповторы во время репортажей. Было круто. И здесь будет.
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nemolod
1499412676
Насчет цены на систему все будет так же как когда-то было с мобильниками: сначала они были предметом роскоши,а сейчас даже у самых бедных это обычное средство связи!
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