«Халл Сити» Слуцкого проведет товарищеский матч с «Аяксом»

«Халл Сити» в преддверии нового сезона проведет контрольный матч против «Аякса». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Чемпионшипа. Встреча пройдет 28 июля.

До этого команда проведет четыре товарищеских матча: 15 июля – против «Оксфорд Юнайтед», 18 июля – с «Бристоль Роверс», 22 июля – с «Бенфикой», а 25 июля – с «Нантом».

Напомним, что «Халл» этим летом возглавил бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.