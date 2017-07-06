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    «Халл Сити» Слуцкого проведет товарищеский матч с «Аяксом»

    «Халл Сити» в преддверии нового сезона проведет контрольный матч против «Аякса». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Чемпионшипа. Встреча пройдет 28 июля.

    До этого команда проведет четыре товарищеских матча: 15 июля – против «Оксфорд Юнайтед», 18 июля – с «Бристоль Роверс», 22 июля – с «Бенфикой», а 25 июля – с «Нантом».

    Напомним, что «Халл» этим летом возглавил бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    06.07.2017 16:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 17:04

      А ничё замахнулись..... Чуть позже можно и Реал протестировать...

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