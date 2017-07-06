Джикия: «Спартак» подойдет к игре с «Локомотивом» в отличном состоянии»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что в команде все с нетерпением ожидают старта нового сезона.

Напомним, что 14 июля красно-белые сыграют в Суперкубке России против «Локомотива».

«У нас на подготовку для «Локомотива» еще есть время, это не считаные дни, так что, я думаю, все будет отлично. Команда подойдет в отличном состоянии.

Адаптация в «Спартаке» у меня уже давно прошла, еще по ходу прошлого сезона. С нетерпением ждем первой игры, мы все хотим уже поскорее начать играть», — сказал Джикия.