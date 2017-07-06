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  • Джикия: «Спартак» подойдет к игре с «Локомотивом» в отличном состоянии»

Джикия: «Спартак» подойдет к игре с «Локомотивом» в отличном состоянии»

6 июля 2017, 13:29
14

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что в команде все с нетерпением ожидают старта нового сезона.

Напомним, что 14 июля красно-белые сыграют в Суперкубке России против «Локомотива».

«У нас на подготовку для «Локомотива» еще есть время, это не считаные дни, так что, я думаю, все будет отлично. Команда подойдет в отличном состоянии.

Адаптация в «Спартаке» у меня уже давно прошла, еще по ходу прошлого сезона. С нетерпением ждем первой игры, мы все хотим уже поскорее начать играть», — сказал Джикия.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Джикия Георгий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1499337636
Вот и отлично.Ждем новых побед.
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Одинокий волк Маквейд
1499339993
А мы как ждем.
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Сибирь за Спартак
1499340643
Играть - не тренироваться.
Ответить
Опорник84
1499341517
Надо брать суперкубок!
Ответить
Svoysvoemubrat
1499341816
Хочется ясности с окончательным составом и задачей на сезон, хотя время еще есть.
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SPARTAK 85
1499342061
Отлично будет если кубок возьмете
Ответить
dok66
1499343526
Спартак должен взять этот кубок !
Ответить
Red narva
1499348370
Если судьи будут помогать,то конечно же спартак!)
Ответить
Спартач_навсегда
1499350667
давайте готовьтесь и федуна там за углом отпи*дите всей командой с Каррерой за то что трансферов нет)
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OfaZavr
1499355670
Ждём и верим!!!
Ответить
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