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    Джикия: «Спартак» подойдет к игре с «Локомотивом» в отличном состоянии»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что в команде все с нетерпением ожидают старта нового сезона.

    Напомним, что 14 июля красно-белые сыграют в Суперкубке России против «Локомотива».

    «У нас на подготовку для «Локомотива» еще есть время, это не считаные дни, так что, я думаю, все будет отлично. Команда подойдет в отличном состоянии.

    Адаптация в «Спартаке» у меня уже давно прошла, еще по ходу прошлого сезона. С нетерпением ждем первой игры, мы все хотим уже поскорее начать играть», — сказал Джикия.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.07.2017 13:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2017, 18:41

      Ждём и верим!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 6 июля 2017, 17:17

      давайте готовьтесь и федуна там за углом отпи*дите всей командой с Каррерой за то что трансферов нет)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Полная Канистра 7 июля 2017, 10:01

      это да о как бы лч чр защитить и кр а у нас один петкович надеюсь с баделем договорятся все же)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 16:39

      Если судьи будут помогать,то конечно же спартак!)

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 6 июля 2017, 16:19

      не говори гоп,пока не перепрыгнул!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июля 2017, 15:18

      Спартак должен взять этот кубок !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > dok66 6 июля 2017, 20:14

      "Должен" - не значит что возьмут...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 6 июля 2017, 14:54

      Отлично будет если кубок возьмете

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 6 июля 2017, 14:50

      Хочется ясности с окончательным составом и задачей на сезон, хотя время еще есть.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 июля 2017, 14:45

      Надо брать суперкубок!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 июля 2017, 14:30

      Играть - не тренироваться.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 июля 2017, 14:19

      А мы как ждем.

      7
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