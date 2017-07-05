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Федун призывает идти к формуле лимита на легионеров «5+20»

5 июля 2017, 17:02
25

Руководитель московского «Спартака», ставшего в прошлом сезоне РФПЛ чемпионом страны, Леонид Федун высказал свое видение изменения лимита на легионеров, которое анонсировал президент РФС Виталий Мутко. По словам вице-премьера России, с сезона-2018/19 количество иностранцев будет лимитироваться не на поле, а в заявке.

«Я всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но все будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема «10 легионеров плюс 15 россиян». Я бы сказал, что надо начинать с «8+17», а потом ежегодно снижать его, «7+18» и так далее до «5+20».

Надо внимательно посмотреть на опыт регулирования футбольного рынка в Китае, который ввел лимит на легионеров и специальные выплаты, если они приобретаются. Уверен, что через 4-5 лет Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира», – выразил уверенность Федун.

В будущем сезоне РФПЛ, который официально стартует 14 июля, как и в предыдущем, на футбольном поле во время матчей не допускается присутствие более чем шести легионеров.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (25)
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vladimir-7
1499265186
А как думают все наши специалисты, нужно провести с ними эту работу.
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Garrincha58
1499265742
да не надо выдумывать велосипед как же эти Федуны и Гинеры с Мутко не понимают вообще никакого лимита не надо все делается проще пареной репы убрать финансирование из гос.бюджета и команды просто перестанут покупать легионеров у них не будет денег,а те кто сможет купить но на свои кровно заработанные пусть хоть 11 легов выставляет неужели никому этого не приходит в голову команды которые могут зарабатывать те и пусть тратят свои бабеи кто как хочет, а запреты лимиты и всякие препоны никогда ни к чему хорошему не приводили
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Garrincha58
1499265955
интересно чтобы делал Федунчик без Промеса или Зе Луиша Фернандо и других наверное еще бы 16 лет мечтал о чемпионстве или проще купить судей с такими кривоногими Комбариками и другими доморощенными игрочишками и кто бы ходил на твой открытие стэдиум без наличия легов
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Svinka Pepa
1499268445
А вот так в ГЕРМАНИИ: Немцы никак не ограничивают деятельность иностранных футболистов в своём чемпионате. Главное, чтобы в заявке на сезон должно быть 8 доморощенных игроков и 4 воспитанника команды, а будут они играть или нет, зависит лишь от желания тренера. Лимит на легионеров в Германии был. После провала на Евро-2004 немцы не только реорганизовали систему детско-юношеский футбола, но и обязали клубы использовать только 4-х игроков не из Евросоюза. Спустя пару лет, осознав, что никакой пользы лимит не приносит, немцы его отменили.
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Svinka Pepa
1499270092
Наверное Федуну поставили какой-то укол (без его ведома). Пример Китая, да еще в будущем - это сильно
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ToniMontana
1499270834
Не надо смотреть на других. У нас свой менталитет. Как у "них", у нас не получится. Надо придумывать свои варианты. .. и пробывать, пробывать, пробывать...
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tambovchanin
1499276493
убрав легов мы будем еще жиже обсиратся в л.ч и в л.е хотя может ты и прав леня смотря на твою команду думаешь пол комагды обезьян бегает может наш чемп станет чище(белей)
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Aleksandr_1986_Spb_
1499278807
По-моему пора уже остановиться в обсуждениях формулы лимита. Пока не займёмся детско-юношеским спортом эффекта от изменений лимита не будет. Пока не появится большого количества способных россиян и они не начнут реально конкурировать друг с другом за места в наших топ-клубах ничего не поменяется
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vitvik
1499289788
Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира? Большой вопрос. Если только Германия будет ниже Китая.
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Andrew01
1499291430
По моему надо лимит не на футболистов вводить а на зарплаты, пусть зарабатывать миллионы в европу едут, а то сидят дома на лавочке и радуются, и играть особо не хотят...
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