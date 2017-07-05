Федун призывает идти к формуле лимита на легионеров «5+20»

Руководитель московского «Спартака», ставшего в прошлом сезоне РФПЛ чемпионом страны, Леонид Федун высказал свое видение изменения лимита на легионеров, которое анонсировал президент РФС Виталий Мутко. По словам вице-премьера России, с сезона-2018/19 количество иностранцев будет лимитироваться не на поле, а в заявке.

«Я всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но все будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема «10 легионеров плюс 15 россиян». Я бы сказал, что надо начинать с «8+17», а потом ежегодно снижать его, «7+18» и так далее до «5+20».

Надо внимательно посмотреть на опыт регулирования футбольного рынка в Китае, который ввел лимит на легионеров и специальные выплаты, если они приобретаются. Уверен, что через 4-5 лет Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира», – выразил уверенность Федун.

В будущем сезоне РФПЛ, который официально стартует 14 июля, как и в предыдущем, на футбольном поле во время матчей не допускается присутствие более чем шести легионеров.