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    Федун призывает идти к формуле лимита на легионеров «5+20»

    Руководитель московского «Спартака», ставшего в прошлом сезоне РФПЛ чемпионом страны, Леонид Федун высказал свое видение изменения лимита на легионеров, которое анонсировал президент РФС Виталий Мутко. По словам вице-премьера России, с сезона-2018/19 количество иностранцев будет лимитироваться не на поле, а в заявке.

    «Я всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но все будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема «10 легионеров плюс 15 россиян». Я бы сказал, что надо начинать с «8+17», а потом ежегодно снижать его, «7+18» и так далее до «5+20».

    Надо внимательно посмотреть на опыт регулирования футбольного рынка в Китае, который ввел лимит на легионеров и специальные выплаты, если они приобретаются. Уверен, что через 4-5 лет Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира», – выразил уверенность Федун.

    В будущем сезоне РФПЛ, который официально стартует 14 июля, как и в предыдущем, на футбольном поле во время матчей не допускается присутствие более чем шести легионеров.

    Источник: ТАСС

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    05.07.2017 17:02
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 6 июля 2017, 00:50

      По моему надо лимит не на футболистов вводить а на зарплаты, пусть зарабатывать миллионы в европу едут, а то сидят дома на лавочке и радуются, и играть особо не хотят...

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 июля 2017, 00:23

      Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира? Большой вопрос. Если только Германия будет ниже Китая.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vitvik 6 июля 2017, 00:40

      А почему бы и нет? У них подбор игроков сильный, работающий лимит заставит подтянуть своих... В пятерку конечно нет, но 6 это Бразилия, Португалия может еще и пендосы подтянутся. От них все зависит

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 5 июля 2017, 21:20

      По-моему пора уже остановиться в обсуждениях формулы лимита. Пока не займёмся детско-юношеским спортом эффекта от изменений лимита не будет. Пока не появится большого количества способных россиян и они не начнут реально конкурировать друг с другом за места в наших топ-клубах ничего не поменяется

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Aleksandr_1986_Spb_ 6 июля 2017, 00:35

      Вот это верно, но туда же надо бабло а у них и дачи не достроены и машины устарели... А клубы свое отдавать не хотят, о своих школах они сами заботятся

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 5 июля 2017, 20:41

      убрав легов мы будем еще жиже обсиратся в л.ч и в л.е хотя может ты и прав леня смотря на твою команду думаешь пол комагды обезьян бегает может наш чемп станет чище(белей)

      -3
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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 5 июля 2017, 19:07

      Не надо смотреть на других. У нас свой менталитет. Как у "них", у нас не получится. Надо придумывать свои варианты. .. и пробывать, пробывать, пробывать...

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ToniMontana 6 июля 2017, 00:30

      У нас самый лучший путь, это убрать бабло из футбола, и пусть футболисты стремятся уехать в Европу на заработки, минус лига станет как Белорусская ))

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 5 июля 2017, 18:54

      Наверное Федуну поставили какой-то укол (без его ведома). Пример Китая, да еще в будущем - это сильно

      -2
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 5 июля 2017, 18:27

      А вот так в ГЕРМАНИИ:
      Немцы никак не ограничивают деятельность иностранных футболистов в своём чемпионате. Главное, чтобы в заявке на сезон должно быть 8 доморощенных игроков и 4 воспитанника команды, а будут они играть или нет, зависит лишь от желания тренера.
      Лимит на легионеров в Германии был. После провала на Евро-2004 немцы не только реорганизовали систему детско-юношеский футбола, но и обязали клубы использовать только 4-х игроков не из Евросоюза. Спустя пару лет, осознав, что никакой пользы лимит не приносит, немцы его отменили.

      4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июля 2017, 18:08

      Да никто не знает как правильно будет.
      Где-то убудет, где-то прибудет.
      Но что-то надо заменить,
      А потом друг на друга валить.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2017, 17:45

      интересно чтобы делал Федунчик без Промеса или Зе Луиша Фернандо и других наверное еще бы 16 лет мечтал о чемпионстве или проще купить судей с такими кривоногими Комбариками и другими доморощенными игрочишками и кто бы ходил на твой открытие стэдиум без наличия легов

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Garrincha58 6 июля 2017, 00:26

      У нас самая сильная школа, наша вторая команда могла бы бороться за выход в ПЛ, а че бы делали бомжы без легов и газпрома? )))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2017, 17:42

      да не надо выдумывать велосипед как же эти Федуны и Гинеры с Мутко не понимают вообще никакого лимита не надо все делается проще пареной репы убрать финансирование из гос.бюджета и команды просто перестанут покупать легионеров у них не будет денег,а те кто сможет купить но на свои кровно заработанные пусть хоть 11 легов выставляет неужели никому этого не приходит в голову команды которые могут зарабатывать те и пусть тратят свои бабеи кто как хочет, а запреты лимиты и всякие препоны никогда ни к чему хорошему не приводили

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Garrincha58 5 июля 2017, 17:51

      Абсолютно согласен . На легов не нужно тратить гос. деньги . Тогда и будут рождаться наши звездочки , причем как в "леговских" командах , так и в других

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Garrincha58 5 июля 2017, 18:21

      Согласен на все 100%.Ещё бы и в экономике убрать лимиты и препоны,так через 5-6 лет ,когда толстосумам (при жёсткой конкуренции с иностранными компаниями) некуда будет вкладываться,начнут покупать и клубы РФ.Да и нам сырок и колбаска раза в два дешевле станет

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > dok66 5 июля 2017, 18:54

      А теперь осознай факт что воспитание своего игрока стоит в несколько раз дороже приглашения иностранца. Потому не будет никого, вообще, и футбола тоже. Иностранцев так много как раз из-за дешевизны их

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > turist82 5 июля 2017, 19:04

      Ставим на сборной крест в таком разе ?! Или натурализуем бразилов , аргов , афров , азиатов ! Я тебя не понимаю ! Или у нас только клубный футбол 7

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > dok66 5 июля 2017, 19:06

      я считаю что нужно лимит ужесточить. Или ввести налог на иностранцев...чтоб цена их сравнялась с воспитанием своих. Тогда можно лимит отменять

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